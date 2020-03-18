Липецкая инфекционная больница получит миллион рублей за успешное лечение больных коронавирусом

Благодарности объявлены врачами медсестрам "инфекционки"

Как сообщал GOROD48, завтра стены областной инфекционной больницы покинут трое липчан, переболевших короновирусной инфекцией.Руководство области и управления здравоохранения приняло решение отблагодарить медиков.Как сообщают в управлении здравоохранения, медицинским работникам отделения, обеспечившим квалифицированный уход и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией Красниковой Ю.С - врачу-инфекционисту, Комаричевой Г.Н. медицинской сестре процедурной, Крыловой Е.Б., медицинской сестре палатной объявлена благодарность главы администрации Липецкой области.

Торжественное награждение медицинских работников, а также вручение сертификата на сумму 1 миллион рублей ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» состоится завтра в администрации Липецкой области.