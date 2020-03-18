Общество

11 минут назад

Липецкая инфекционная больница получит миллион рублей за успешное лечение больных коронавирусом

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#коронавирус #награда
Липецкая инфекционная больница получит миллион рублей за успешное лечение больных коронавирусом

Благодарности объявлены врачами медсестрам "инфекционки"

Как сообщал GOROD48, завтра стены областной инфекционной больницы покинут трое липчан, переболевших короновирусной инфекцией.

Руководство области и управления здравоохранения приняло решение отблагодарить медиков.

Как сообщают в управлении здравоохранения, медицинским работникам отделения, обеспечившим квалифицированный уход и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией Красниковой Ю.С - врачу-инфекционисту, Комаричевой Г.Н. медицинской сестре процедурной, Крыловой Е.Б., медицинской сестре палатной объявлена благодарность главы администрации Липецкой области.

Торжественное награждение медицинских работников, а также вручение сертификата на сумму 1 миллион рублей ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» состоится завтра в администрации Липецкой области. 



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#коронавирус #награда

Комментарии (3)

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Гость

2 минуты назад
Как же они этот миллион делить будут...
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Наталья

2 минуты назад
Может быть рано благодарить?
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??

4 минуты назад
А разве, это не их работа?
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