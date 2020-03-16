У села Ленино столкнулись два грузовика и легковушка

В аварии пострадали два человека.

Сегодня на трассе Липецк-Хлевное у села Ленино Липецкого района столкнулись грузовики «МАЗ» «Вольво» и легковой автомобиль «ВАЗ-2107».



По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, в аварии пострадали два человека - водитель «ВАЗа» и его пассажир, один из пострадавших госпитализирован.

