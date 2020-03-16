Происшествия

сегодня, 18:25

У села Ленино столкнулись два грузовика и легковушка

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#Авария #ДТП

В аварии пострадали два человека.

Сегодня на трассе Липецк-Хлевное у села Ленино Липецкого района столкнулись грузовики «МАЗ» «Вольво» и легковой автомобиль «ВАЗ-2107».

По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, в аварии пострадали два человека - водитель «ВАЗа» и его пассажир, один из пострадавших госпитализирован.
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#Авария #ДТП

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