За бездоговорное потребление электроэнергии в гараже с ельчанина взыскали 755 764 рубля

Такую сумму насчитали за полгода.

Елецкий городской суд рассмотрел иск ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» к 42-летнему мужчине о взыскании неосновательного обогащения.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ходе проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства в Елецком районе был обнаружен факт потребления электрической энергии в гараже, присоединённым к сетям ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» без действующего договора энергоснабжения.В результате энергетики попросили взыскать с хозяина гаража неосновательное обогащение за период с 8 февраля по 25 сентября 2023 года. Насчитали 755 764 рубля.«Факт бездоговорного потребления энергии подтвержден фото- и видеоматериалами, объяснениями свидетелей, допрошенными в суде, которыми непосредственно был выявлен факт неучтенного потребления электроэнергии. Представитель ответчика в судебном заседании не оспаривала бездоговорное потребление энергии», – сообщили в суде.В результате требования энергетиков были полностью удовлетворены. Плюс с 42-летнего мужчины взыскали расходы по уплате государственной пошлины.Решение ещё не вступило в силу.