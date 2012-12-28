Общество
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21 минуту назад
За бездоговорное потребление электроэнергии в гараже с ельчанина взыскали 755 764 рубля
Такую сумму насчитали за полгода.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ходе проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства в Елецком районе был обнаружен факт потребления электрической энергии в гараже, присоединённым к сетям ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» без действующего договора энергоснабжения.
В результате энергетики попросили взыскать с хозяина гаража неосновательное обогащение за период с 8 февраля по 25 сентября 2023 года. Насчитали 755 764 рубля.
«Факт бездоговорного потребления энергии подтвержден фото- и видеоматериалами, объяснениями свидетелей, допрошенными в суде, которыми непосредственно был выявлен факт неучтенного потребления электроэнергии. Представитель ответчика в судебном заседании не оспаривала бездоговорное потребление энергии», – сообщили в суде.
В результате требования энергетиков были полностью удовлетворены. Плюс с 42-летнего мужчины взыскали расходы по уплате государственной пошлины.
Решение ещё не вступило в силу.
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