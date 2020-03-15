Общество

58 минут назад

Выезд на пределы РФ из-за долгов с начала года запрещён уже 12-ти тысячам липчан

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#Приставы #УФССП #долги
2
Выезд на пределы РФ из-за долгов с начала года запрещён уже 12-ти тысячам липчан

Количество должников в последние стабильные годы стремительно растёт, как на дрожжах.

С начала года судебными приставами Липецкой области в органы пограничного контроля направлены уже более 12 тысяч постановлений о запрете гражданам выезда за границу из-за долгов.

По данным пресс-службы УФССП по Липецкой области, совокупно должники вовремя не отдали 1 миллиард 800 миллионов рублей.

- Это долги по взысканию алиментов, кредитов, коммунальных платежей, налогов, морального вреда, штрафов, назначенных судом и др., - уточнили в ведомстве.

При этом приставы постарались подчеркнуть, что перед законом все равны, добавив в своем сообщении, что (цитата): «Ограниченными в праве выезда за пределы Российской Федерации могут оказаться как высокопоставленные чиновники, так и простые граждане».

Отметим, что количество «невыездных» должников растет. Так, в 2015 году их было на треть меньше – 8 тысяч, при том, что речь шла о статистике за 9 месяцев, а не за два, как сейчас.

Граждан могут не выпустить за пределы РФ за долг в 10 тысяч рублей (около 140 долларов США). При этом оплата задолженности на месте – например, в аэропорту, не откроет мгновенно границу т.к. приставы заявляют, что деньги еще должны пройти через электронную систему, которая должна их «увидеть», а на это требуется порой несколько дней.

Фото egorevsk-online.ru

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#Приставы #УФССП #долги
2

Комментарии (5)

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Вот вам и двойные стандарты

25 секунд назад
Как не посмотришь на элиту и артистов все на курортах за границей, им что закон не почём? А спростого работяги за рубль готовы содрать 5 шкур. Или они туда лечится ездиют?
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ВВП

40 минут назад
И это ПРАВИЛЬНО.....Хоть какое то влияние на мразей...
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Зато

48 минут назад
Долги по зарплате работникам закрывшихся предприятий приставы как-то неумеют выбивать.
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Ваш

49 минут назад
А пря Сталяне выезд за пределы страны был запрещен всем хомо советикусам
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Серега

54 минуты назад
С уровнем наших зарплат только отдавать... страна нищебродов
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