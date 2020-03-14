Происшествия
сегодня, 19:27
Белгородец купил поддельные права в Липецке
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Ему назначили штрафа в 25 000 рублей.
Октябрьский районный суд признал белгородца виновным в соучастии в подделке водительского удостоверения, которое он купил в Липецке. Об этом сообщает издание «МОЁ! Белгород».
В июне прошлого года 25-летний белгородец отправил через «вотсап» фотографию и анкету своего брата и неизвестному. После этого незнакомец подделал удостоверение на имя брата белгородца.
В конце прошлого года мужчина выкупил поддельное удостоверение в Липецке. Но поддельное удостоверение выявил инспектор ДПС, когда оформлял ДТП с участием его владельца. Водительские права у него изъяли, а суд оштрафовал его на 25 000 рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
В июне прошлого года 25-летний белгородец отправил через «вотсап» фотографию и анкету своего брата и неизвестному. После этого незнакомец подделал удостоверение на имя брата белгородца.
В конце прошлого года мужчина выкупил поддельное удостоверение в Липецке. Но поддельное удостоверение выявил инспектор ДПС, когда оформлял ДТП с участием его владельца. Водительские права у него изъяли, а суд оштрафовал его на 25 000 рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
5 617
Женя
асм
27 Апреля
Ну пока всех не посадите
Сергей 13