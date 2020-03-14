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сегодня, 19:27

Белгородец купил поддельные права в Липецке

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#удостоверение #права
Белгородец купил поддельные права в Липецке

Ему назначили штрафа в 25 000 рублей.

Октябрьский районный суд признал белгородца виновным в соучастии в подделке водительского удостоверения, которое он купил в Липецке. Об этом сообщает издание «МОЁ! Белгород».

В июне прошлого года 25-летний белгородец отправил через «вотсап» фотографию и анкету своего брата и неизвестному. После этого незнакомец подделал удостоверение на имя брата белгородца.

В конце прошлого года мужчина выкупил поддельное удостоверение в Липецке. Но поддельное удостоверение выявил инспектор ДПС, когда оформлял ДТП с участием его владельца. Водительские права у него изъяли, а суд оштрафовал его на 25 000 рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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#удостоверение #права

Комментарии (5)

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Женя

21 минуту назад
Дураки, колхозники липецкие.
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асм

22 минуты назад
по сравнению с коронавирусом это просто ерунда
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27 Апреля

57 минут назад
Таких наказывать надо только пожизненном сроком, или вообще смертной казнью, чтобы не повадно было другим совершать такие преступления!!!
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Ну пока всех не посадите

58 минут назад
этих в погонах причем на верху так и будет все продажные
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Сергей 13

сегодня, 19:35
"Назначили штрафа"...Начальника,зачем штрафа?Моя больше так не буду!
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