Белгородец купил поддельные права в Липецке

Ему назначили штрафа в 25 000 рублей.

Октябрьский районный суд признал белгородца виновным в соучастии в подделке водительского удостоверения, которое он купил в Липецке. Об этом сообщает издание «МОЁ! Белгород».



В июне прошлого года 25-летний белгородец отправил через «вотсап» фотографию и анкету своего брата и неизвестному. После этого незнакомец подделал удостоверение на имя брата белгородца.



В конце прошлого года мужчина выкупил поддельное удостоверение в Липецке. Но поддельное удостоверение выявил инспектор ДПС, когда оформлял ДТП с участием его владельца. Водительские права у него изъяли, а суд оштрафовал его на 25 000 рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

