Частный сектор Липецка останется без холодной воды

Сегодня с 09:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители улиц частного сектора – Пензенской, Таежной, Фруктовой, Березовой, Асфальтной, Липецкой, Кибальчича, Привокзальной, Фабричной, МПС, Ладыгина, Локомотивной, Череповецкой, Шаумяна, Писарева, Тихой, Светлова, Ярославской, Бурлакова, Добровской, Патриотической, Железногорской, Комсомольской, Зорге, Варшавской, Дачной, Олимпийской, Постышева.



Холодной воды также не будет в домах: №№ 17, 18, 19, 20, 21б, 21, 21а по улице Энергостроителей, № 12 по улице Таежной,

№№ 28, 28а по улице «Станция Казинка».



По заявкам жителей на эти улицы организуют подвоз воды.



С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат жителям домов: №№ 8, 10, 12, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 42 по улице Индустриальной, №№ 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87 по проспекту Победы, № 133 по улице Гагарина.



С 09:00 до 17:00 не будет тепла в домах №№ 43, 43б, 43в, 43г, 43д, 57а по улице Юношеской. С 10:00 до 17:00 без отопления оставят улицу Центральную, а с 09:00 до 18:00 – дома №№ 45 и 47 по улице 40 лет Октября.



С 09:00 до 16:00 обесточат дома по четной стороне улицы Лесной, дом № 8 во втором Лесном переулке, улицы Заводскую и Крайнюю.



С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 51, 53 по улице Московской, № 8/2 по улице Филипченко, № 42а в 9-м микрорайоне, № 50 по улице Юношеской, № 78 по улице Первомайской, №№ 2, 3, 4 по улице Хорошавина, № 44 по улице Стаханова, №№ 1, 1а, 3 по улице Шуминского.



Отключения связаны с ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.

