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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Девочка пропала 7 марта

В в селе Бокино Тамбовской области полиция задержала предполагаемого убийцу 13-летней Елизаветы Ч., пропавшей 7 марта. По информации РЕН ТВ, мужчина случайно сбил ее на машине.

По предварительной информации, все произошло вечером 7 марта, когда девочка возвращалась домой с дискотеки. Александр Л., управляя автомобилем, случайно сбил подростка. Увидев, что девочка мертва, он решил спрятать ее тело. По данным СК, он отвез ее к реке и выбросил тело в воду.

Мужчина показал, где именно сбросил труп в воду, на месте работают водолазы, но тело пока не найдено. Возбуждено уголовное дело, 10 марта будет решаться вопрос об аресте подозреваемого.


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Комментарии (1)

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вот и доходилась

23 минуты назад
13 летняя шла с дискотеки?
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