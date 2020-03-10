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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
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Девочка пропала 7 марта
В в селе Бокино Тамбовской области полиция задержала предполагаемого убийцу 13-летней Елизаветы Ч., пропавшей 7 марта. По информации РЕН ТВ, мужчина случайно сбил ее на машине.
По предварительной информации, все произошло вечером 7 марта, когда девочка возвращалась домой с дискотеки. Александр Л., управляя автомобилем, случайно сбил подростка. Увидев, что девочка мертва, он решил спрятать ее тело. По данным СК, он отвез ее к реке и выбросил тело в воду.
Мужчина показал, где именно сбросил труп в воду, на месте работают водолазы, но тело пока не найдено. Возбуждено уголовное дело, 10 марта будет решаться вопрос об аресте подозреваемого.
По предварительной информации, все произошло вечером 7 марта, когда девочка возвращалась домой с дискотеки. Александр Л., управляя автомобилем, случайно сбил подростка. Увидев, что девочка мертва, он решил спрятать ее тело. По данным СК, он отвез ее к реке и выбросил тело в воду.
Мужчина показал, где именно сбросил труп в воду, на месте работают водолазы, но тело пока не найдено. Возбуждено уголовное дело, 10 марта будет решаться вопрос об аресте подозреваемого.
1 316
вот и доходилась