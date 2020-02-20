сегодня, 10:29
В парке Победы установят открытые бассейны
Сегодня утром корреспондент GOROD48 прогулялся по парку Победы вместе с и.о. главного архитектора Липецка и выяснил, какие перемены ждут это общественное пространство.
Так есть
Так будет
- Эти работы мы выполняем до 9 мая. Нам нет смысла начинать ремонт сразу по всей территории парка. Куда тогда пойдут липчане отдыхать в майские праздники? На кучи с песком? Уже после праздников мы зайдем в парк масштабно. Реконструкцию планируем завершить в течение лета, чтобы еще до закрытия паркового сезона липчане смогли оценить перемены, - рассказывает Диана Полуэктова. - Сейчас подрядчик на основе выбранной липчанами концепции реконструкции прорабатывает подробный проект и смету обновления парка Победы. Проект нужен для того, чтобы оценить варианты проведения работ и их стоимость. Реконструкция парка будет финансироваться из разных источников — бюджетов города и региона, планируется привлечение инвесторов. Пока нереально назвать даже примерную сумму. Все станет ясно к середине марта, когда подрядчик сдаст подробный проект.
Как изменится центральный вход парка? Здесь остается памятник Солдату, будет переоформлен парадный вход. На входе в парк установят QR-модули. Считав код телефоном, гость парка увидит его полем боя, с движущимися танками и другой военной техникой. Диана Полуэктова уверена, что молодежь оценит такую новинку. Также на основе этой идеи в парке намерены организовать развлекательные и образовательные квесты. Эта опция, которой займутся инвесторы, будет уже платной.
На пути от главного входа до пешеходного фонтана к 9 мая обновят плитку. Большой ремонт ждет и главную сцену.
Так есть
Так будет
- Парк, конечно, морально устарел. Он остался где-то в «нулевых», когда его хоть немного привели в порядок. Я сама тогда жила рядом, но по вечерам боялась ходить в парк, даже с мужем. Конечно, летом от парка веяло спасительной прохладой, но инстинкт самосохранения оказался сильнее. По парку было страшно гулять — под ногами ямы, темно, все в зарослях, - вспоминает парк Победы до «нулевых» Диана Полуэктова. - Когда в парке смонтировали освещение, он наполнился людьми. Территория очень ценная. Парк Победы пользуется огромной популярностью, так как находится в спальном районе. Парк необходимо обновить.
После майских праздников подрядчик примется за все 35 гектаров парка Победы. Предполагается, что парке оборудуют пять тематических зон. Центром зоны «Забава» станет огромная детская площадка, на место площадки для выгула собак переедут аттракционы из «Быханова сада» (площадку для собак перенесут на окраину парка с стороны улицы Водопьянова), зона возле входа со стороны улицы Полиграфической будет отдана под спорт (там уже смонтирован памп-трек, он остается), территория со стороны улицы Водопьянова станет зоной эко-тропинок, центральная зона со сценой останется местом городских праздников и концертов.
- Да, мы знаем о страхах по поводу сноса деревьев во время реконструкции. Деревья мы не сносим! Мы просто приводим их в порядок — убираем больные растения, кронируем остальные, формируем контуры елей. Эти работы необходимо выполнить, чтобы парк хорошо выглядел. Мы максимально сохраним ту красоту, которая уже есть, - говорит Диана Полуэктова.
Наверное, главной «бомбой» парка Победы станут открытые бассейны. Их собирается соорудить инвестор на месте сухостоя возле мостика к двадцать третьему микрорайону. Чаши бассейнов окружат площадками для отдыха с переходными мостиками. Как все это будет выглядеть и работать, зависит от итогового проекта и планов инвестора. Уже ясно, что бассейны эти не надувные, а пользование ими — платное. «Будет безопасно, красиво, эстетично. Смонтируют до 1 июня», заверяет Диана Полуэктова.
Отдельная тема — капитальные здания. В «нулевые» в зоне, где запрещено любое капитальное строительство, волшебным образом появилось кафе. Дина Полуэктова заверила, что подобное «волшебство» во реконструкции парка не случится. Даже, наоборот, после реконструкции выживут не все. Зону фуд-корта планируют выполнить в едином стиле и уплотнить.
А вот что случится с недостроем со стороны улицы Полиграфической пока не известно. Мэрия не имеет прав ни на само строение, ни на землю под ним, так что во время реконструкции заброшенное здание достраивать или сносить не будут.
Вместе с аттракционами из «Быханова сада» на место площадки для выгула собак переедут и те аттракционы, что сейчас работают в парке Победы. На своем месте останется только «Колесо обозрения», правда его могут заменить колесом из Нижнего парка, или совершенно новым. Оба плана пока обсуждаются.
Отдельная тема — визуальный мусор. Из парка Победы планируют убрать рекламные конструкции. Также будет демонтирована летняя веранда кафе возле входа со стороны улицы Полиграфической.
Кстати, вход в парк со стороны Полиграфической тоже обновят. Там появится арка с общественными качелями.
Минимальные перемены ждут зону экотроп (от мостика в жилой район до улицы Берзина). Там просто облагородят то, что есть, и установят старые лавочки и малые архитектурные формы, которые сейчас находятся у эстрады. Смонтируют освещение. Мини-лес останется лесом. Даже не планируется «легализация» народных тропинок.
Фото: www.kudapoiti.info (бассейны будут не точно такими)
Ёж
Вирус
111
Краевед
Инстраграммчик почИтывать надо !
неадекватная женщина со вкусом
жорик
нн
Н
Как так