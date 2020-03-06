9 марта в Липецке начнутся общегородские субботники

Масштабные весенние уборки начнутся в Липецке уже в предстоящий понедельник, 9 марта. Такое решение приняла глава Липецка Евгения Уваркина в связи с установившейся тёплой и сухой погодой.

- Приглашаем всех жителей присоединиться к акции, выйти и навести порядок рядом со своим домом, местом работы или учёбы. Вместе мы сможем сделать наш город чистым, красивым и уютным, - отметила Евгения Уваркина.



Кроме того, в 9 марта на территории за Нижним парком состоится первый массовый субботник 2020-го года. В нём примут участие сотрудники администрации Липецка, структурных подразделений мэрии, а также жители Правобережного округа. Присоединиться могут все желающие. Сбор в 10.00 у памятника Народовольцам. Необходимым инвентарём участников субботника обеспечат на месте.

