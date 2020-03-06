Общество

36 минут назад

9 марта в Липецке начнутся общегородские субботники

8 208
#субботник
9 марта в Липецке начнутся общегородские субботники

Масштабные весенние уборки начнутся в Липецке уже в предстоящий понедельник, 9 марта. Такое решение приняла глава Липецка Евгения Уваркина в связи с установившейся тёплой и сухой погодой.

- Приглашаем всех жителей присоединиться к акции, выйти  и навести порядок рядом со своим домом, местом работы или учёбы. Вместе мы сможем сделать наш город чистым, красивым и уютным, - отметила Евгения Уваркина.

Кроме того, в 9 марта на территории за Нижним парком состоится первый массовый субботник 2020-го года. В нём примут участие сотрудники администрации Липецка, структурных подразделений мэрии, а также жители Правобережного округа. Присоединиться могут все желающие. Сбор в 10.00 у памятника Народовольцам. Необходимым инвентарём участников субботника обеспечат на месте.
8 208
#субботник

Комментарии (8)

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что то там хрюкнуло в хлеву

23 секунды назад
Это к кухаркиной, ..мнение свиней нас не интерисует.
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хорошее не истребить

1 минуту назад
советские традиции это хорошо
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хорошее не истребить

1 минуту назад
советские традиции это хорошо
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зрк

7 минут назад
Вы уже сделали город мрачным и грязным и с уродскими парками гражданка мэР Ша.И еще вопрос а куда вы денете бабло выделеное на облагораживания города
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Главхолод

13 минут назад
Рано ещё! Зима скоро обратно вернётся, снега опять навалит!!!
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Это к кухаркиной

14 минут назад
Пусть позирует с бревном. Нам ваши инициативы до фонаря.
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Юрок Алтушок.

18 минут назад
Как порядок наводить так всем миром, а как бабло пилить так ограниченным кругом. Где справедливость?
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Сергей 13

21 минуту назад
"Совместный труд,для моей пользы,-он облагораживает",-как говорил Матроскин.Вы там совсем ку-ку?Какие при капитализме субботники?Вы или галстук снимите,или штаны наденьте...
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