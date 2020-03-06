36 минут назад
9 марта в Липецке начнутся общегородские субботники
Масштабные весенние уборки начнутся в Липецке уже в предстоящий понедельник, 9 марта. Такое решение приняла глава Липецка Евгения Уваркина в связи с установившейся тёплой и сухой погодой.
Кроме того, в 9 марта на территории за Нижним парком состоится первый массовый субботник 2020-го года. В нём примут участие сотрудники администрации Липецка, структурных подразделений мэрии, а также жители Правобережного округа. Присоединиться могут все желающие. Сбор в 10.00 у памятника Народовольцам. Необходимым инвентарём участников субботника обеспечат на месте.
что то там хрюкнуло в хлеву
хорошее не истребить
хорошее не истребить
зрк
Главхолод
Это к кухаркиной
Юрок Алтушок.
Сергей 13