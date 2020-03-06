Происшествия

59 минут назад

В столкновении трех автомобилей пострадали два водителя

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#авария #ДТП
В столкновении трех автомобилей пострадали два водителя

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области шесть человек получили травмы, три человека погибли.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 марта в Добринском районе на дороге Воронеж – Тамбов столкнулись автомобили «Шевроле» и «Фиат», от удара «Шевроле» отлетел в «ВАЗ-2115». В аварии пострадали 65-летний водитель «Шевроле» и 62-летний водитель «Фиата».

В Липецке днем на улице Космонавтов 34-летняя женщина управляя автомобилем «Митсубиси» сбила 12-летнего мальчика. С травмой его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой. 

В Задонском районе на трассе Орел – Тамбов произошло столкновение автомобилей «Лада-Ларгус» под управлением 36-летнего мужчины и грузовика «ГАЗ» с 25-летним водителем за рулем. Водитель «Ларгуса» и два его пассажира получили смертельные травмы, еще один пассажир госпитализирован с травмами. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

5 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1035 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 74.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 594 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 63 нарушения правил парковки.

Так же было зафиксировано 19 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

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