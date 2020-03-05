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сегодня, 17:29

Эксперты допустили падение цен на отели в России из-за коронавируса

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#гостиничный бизнес
Цены на проживание в гостиницах крупных российских городов могут снизиться на 50–60% из-за ситуации с коронавирусом. Такой прогноз «Известиям» дали в Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО). 

Речь в основном идет об отелях Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска, Хабаровска, принимавших китайских туристов. Номера в других гостиницах могут подешеветь на 20–30%, рассказал вице-президент ФРиО Вадим Прасов. 

Как добавил исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов, гости из КНР составляли около трети всего въездного потока в страну. 

По словам руководителя департамента апарт-отелей Becar Asset Management Евгении Гиль, туристический рынок Санкт-Петербурга уже находится на пороге паники. Цены за номер опустились в среднем на 10%. 

Кроме того, на Байкале или Дальнем Востоке, где китайских туристов еще больше, сокращение спроса заметнее. 
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#гостиничный бизнес

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