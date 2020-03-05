У парка Победы под колеса «Инфинити» попал 52-летний мужчина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 4 марта в Липецке около семи часов вечера на улице Полиграфической 46-летний водитель «Инфинити» вне пешеходного перехода сбил 52-летнего мужчину. Пешеход получил травму, его госпитализировали.



4 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 889 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 465 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 71 нарушение правил парковки.



Так же было зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



