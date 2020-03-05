Происшествия

сегодня, 08:10

У парка Победы под колеса «Инфинити» попал 52-летний мужчина

4 1550
#авария #ДТП
У парка Победы под колеса «Инфинити» попал 52-летний мужчина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 4 марта в Липецке около семи часов вечера на улице Полиграфической 46-летний водитель «Инфинити» вне пешеходного перехода сбил 52-летнего мужчину. Пешеход получил травму, его госпитализировали.

4 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 889 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 465 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 71 нарушение правил парковки.

Так же было зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

4 1550
#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Знал

1 минуту назад
Под какую надо попадать
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Гость

16 минут назад
Дуся, тект из песни Михаила Круга? )))
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Дуся

49 минут назад
На инфинити гоняет еперь Алки со Студгородка, 26. Вы можете понять такое- к Алке приезжают по 3-5 машин в день! Из одной выходит и в другую заходит. Красуется у подъезда. Сегодня в ярко красном пальто и это при том, что ннедавно схоронили Толика, борзого пенса
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весёлый

сегодня, 08:29
Звоночек обоим сверху ,где то проштрафились в жизни!
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