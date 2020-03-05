Происшествия
сегодня, 08:10
У парка Победы под колеса «Инфинити» попал 52-летний мужчина
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 4 марта в Липецке около семи часов вечера на улице Полиграфической 46-летний водитель «Инфинити» вне пешеходного перехода сбил 52-летнего мужчину. Пешеход получил травму, его госпитализировали.
4 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 889 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 465 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 71 нарушение правил парковки.
Так же было зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
4 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 889 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 465 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 71 нарушение правил парковки.
Так же было зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Знал
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Дуся
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