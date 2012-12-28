Липецкая вечЁрка: труп в квартире, из-за кого в городе пахнет навозом, и за что могут уволить мэра
Происшествия
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47 минут назад
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Пожарные спасли застрявшего в капкане щенка
И это далеко не первый случай в Липецке, когда собаки попадают в капканы.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, при тушении пожара спасатели заметили щенка, застрявшего в капкане. Животное освободили и вернули матери-собаке.
Добавим, что недавно у дома №20/3 по улице Свиридова в Липецке в капкан попала бродячая собака, её тоже вызволяли спасатели. Очевидцы обратились в полицию и к зоозащитникам. А сам капкан забрал с места происшествия участковый.
Как рассказал GOROD48 руководитель приюта для животных «Дружок» Валерий Тевонян, в декабре 2024 года сразу несколько капканов были обнаружены в садоводческом товариществе «Сокол-2».
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