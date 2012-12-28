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2326
сегодня, 11:56
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Инспектор предложил водителю без прав положить 10 000 рублей в пачку сигарет

Теперь уже бывшего полицейского ждёт суд.

В Липецке теперь уже бывший сотрудник полиции обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении взятки: по данным следствия, 16 октября прошлого года на улице Музыки он принял от не имевшего прав и нарушившего правила водителя взятку в 10 тысяч рублей, которую тот по просьбе инспектора положил в пачку сигарет и бросил неподалеку. Но передача взятки проходила под контролем сотрудников отдела собственной безопасности УМВД России по Липецкой области.

«Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (по части первой статьи 285 УК РФ) и мелком взяточничестве (по части первой статьи 291.2 УК РФ). Инспектор ДПС предложил нарушителю укрыть административные правонарушения, тем самым помочь избежать ему ответственности за незаконное вознаграждение в 10 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

В ходе следствия обвиняемый признал вину.
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Комментарии (14)

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Липчанин
50 минут назад
Фамилию сотрудника в студию. Город должен знать своих "героев".
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Людмила
сегодня, 13:26
Сотрудники ГИБДД ворюги ещё какие им всегда всё мало.
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Липчанин
сегодня, 13:44
А как вы хотели, форму купи, служебную машину отремонтируй и все за свой счет
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Юлия
сегодня, 13:24
Правильно там все поголовно такие.
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Сергей
сегодня, 13:20
Провокация взятки.
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Сталин
сегодня, 13:16
Это просто козел отпущения, там все поголовно такие
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Светлана
сегодня, 13:12
Какой Позор сотрудникам ГИБДД все ани там за одно пусть народ всё знает.
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Грустный скомарох
сегодня, 13:03
Похоже на фейк, но кто-то в такое верит
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Аленка
сегодня, 13:03
Приезжайте с проверкой в деревню Каменная Лубна, вообще не у кого прав нет!
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Елена П.
сегодня, 13:02
За 10тр. Это не серьезно! Раз брать, так брать, как минимум в 100р больше. Тогда есть смысл. Думайте в следующий раз!
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Житель
сегодня, 12:59
Непрофессианально ,их сразу видно навязчивы чрезмерно
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