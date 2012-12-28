Липецкая вечЁрка: труп в квартире, из-за кого в городе пахнет навозом, и за что могут уволить мэра
Происшествия
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сегодня, 11:56
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Инспектор предложил водителю без прав положить 10 000 рублей в пачку сигарет
Теперь уже бывшего полицейского ждёт суд.
«Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (по части первой статьи 285 УК РФ) и мелком взяточничестве (по части первой статьи 291.2 УК РФ). Инспектор ДПС предложил нарушителю укрыть административные правонарушения, тем самым помочь избежать ему ответственности за незаконное вознаграждение в 10 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
В ходе следствия обвиняемый признал вину.
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