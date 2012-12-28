Инспектор предложил водителю без прав положить 10 000 рублей в пачку сигарет

Теперь уже бывшего полицейского ждёт суд.

В Липецке теперь уже бывший сотрудник полиции обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении взятки: по данным следствия, 16 октября прошлого года на улице Музыки он принял от не имевшего прав и нарушившего правила водителя взятку в 10 тысяч рублей, которую тот по просьбе инспектора положил в пачку сигарет и бросил неподалеку. Но передача взятки проходила под контролем сотрудников отдела собственной безопасности УМВД России по Липецкой области.«Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (по части первой статьи 285 УК РФ) и мелком взяточничестве (по части первой статьи 291.2 УК РФ). Инспектор ДПС предложил нарушителю укрыть административные правонарушения, тем самым помочь избежать ему ответственности за незаконное вознаграждение в 10 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.В ходе следствия обвиняемый признал вину.