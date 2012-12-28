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Общество
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сегодня, 17:48
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Владимир Сериков: На медицину, ЖКХ, дороги дополнительно направляем миллиарды рублей
Доходы областного бюджета в 2025 году составят около 104 млрд рублей, расходы — около 133 миллиардов рублей.
— Дополнительные средства сегодня пойдут на оснащение поликлиник и их капитальный ремонт. Серьёзные средства за счет экономии выделены на обновление инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, а также на ремонт и строительство региональных дорог, — рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.
Так, Министерство здравоохранения получит около миллиарда рублей.
Бюджетные средства также направляются на строительство хирургического корпуса областной детской больницы и поликлиники в микрорайоне Елецкий, и возведение школы на улице Некрасова в Лебедяни.
Дорожный фонд вырастет более чем на 3 млрд рублей. На сферу ЖКХ предусмотрено более двух миллиардов.
Более 1,6 миллиарда рублей направляется на социальную поддержку, в том числе в виде помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. А в общей сложности на социальную поддержку населения из федерального и областного бюджетов в этом году выделяется 18 миллиардов рублей.
С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета в 2025 году составят около 104 млрд рублей, расходы — около 133 миллиардов рублей. Дефицит будет покрыт переходящими остатками.
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