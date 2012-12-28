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сегодня, 17:48
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Владимир Сериков: На медицину, ЖКХ, дороги дополнительно направляем миллиарды рублей

Доходы областного бюджета в 2025 году составят около 104 млрд рублей, расходы — около 133 миллиардов рублей.

Первая в 2025 году сессия областного Совета внесла изменения в бюджет региона на 2025 год. Изменения вызваны безвозмездным поступлением 20 миллионов рублей из Фонда развития территорий и ростом расходов бюджета на 12 миллиардов — переходящих остатков прошлого года.

— Дополнительные средства сегодня пойдут на оснащение поликлиник и их капитальный ремонт. Серьёзные средства за счет экономии выделены на обновление инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, а также на ремонт и строительство региональных дорог, — рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.

Так, Министерство здравоохранения получит около миллиарда рублей. 

Бюджетные средства также направляются на строительство хирургического корпуса областной детской больницы и поликлиники в микрорайоне Елецкий, и возведение школы на улице Некрасова в Лебедяни.

Дорожный фонд вырастет более чем на 3 млрд рублей. На сферу ЖКХ предусмотрено более двух миллиардов.

Более 1,6 миллиарда рублей направляется на социальную поддержку, в том числе в виде помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. А в общей сложности на социальную поддержку населения из федерального и областного бюджетов в этом году выделяется 18 миллиардов рублей.

С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета в 2025 году составят около 104 млрд рублей, расходы — около 133 миллиардов рублей. Дефицит будет покрыт переходящими остатками.
бюджет
областной Совет
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Комментарии (36)

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Сначала новые
1
43 минуты назад
Что это за система подачек? Нельзя ли сразу профинансировать по-нормальному, с учётом реальной инфляции?
Ответить
За справедливость.
сегодня, 22:17
Губернатор угробил медицину полностью. Чтобы попасть на приём к врачу нужно ждать неделю. Позор.
Ответить
Вася
сегодня, 22:06
В нашем славном королевстве каждый должен знать куда направляют миллиарды на прекрасные дела. Всё торжественно и чинно, город будет - саду цвесть, все начнут теперь лечиться, оснащения не счесть. И томограф и фотограф и ядреный резонанс, щас пойду возьму автограф у того кто всех нас спас.
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111
сегодня, 22:03
МЫ их все равно не увидим а медицина вся платная - я за свои деньги даже шприцы покупал в больнице и вату для уколов и сами препараты
Ответить
Да всем ясно
сегодня, 21:12
Как здорово сидеть у кормушки и просто ахинею нести про светлое будущее !
Ответить
Смех
сегодня, 21:11
А себе на Бентли и Тойоты сколько отщипнули ? На ВАЗ русском стремно ездить да?
Ответить
Какие
сегодня, 21:36
Бентли и Тойоты? По Ютубу говорят, что мы в изоляции, и экономика разорвана в клочья.
Ответить
Главное аттракционы
сегодня, 21:06
Если можно , туда пару лярдов . На скамейки и лежаки.
Ответить
Крыша
сегодня, 20:32
а сколько по итогу дойдет?
Ответить
Закономерный итог
сегодня, 20:26
Тридцати лет демократии.
Ответить
Ответ
сегодня, 20:49
Из них двадцать пять лет стабильности
Ответить
Учи матчасть
сегодня, 22:22
Из них двадцать пять лет стабильности Стабильность была когда проезд стоил 5 копеек, доллар 60 копеек, а ЖКХ 3 рубля.
Ответить
Математик
сегодня, 22:10
Из них двадцать пять лет стабильности Уточняю: без 39 дней 25 лет стабильности!!! Великолепное достижение!!!
Ответить
И
сегодня, 21:35
Из них двадцать пять лет стабильности Тридцать пять лет капитализма.
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Воздушное Метро Пипецка
сегодня, 20:22
Так и до следующей станции Катящиеся Камни денег хватит. Ура!
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