Владимир Сериков: На медицину, ЖКХ, дороги дополнительно направляем миллиарды рублей

Доходы областного бюджета в 2025 году составят около 104 млрд рублей, расходы — около 133 миллиардов рублей.

Первая в 2025 году сессия областного Совета внесла изменения в бюджет региона на 2025 год. Изменения вызваны безвозмездным поступлением 20 миллионов рублей из Фонда развития территорий и ростом расходов бюджета на 12 миллиардов — переходящих остатков прошлого года.— Дополнительные средства сегодня пойдут на оснащение поликлиник и их капитальный ремонт. Серьёзные средства за счет экономии выделены на обновление инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, а также на ремонт и строительство региональных дорог, — рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.Так, Министерство здравоохранения получит около миллиарда рублей.Бюджетные средства также направляются на строительство хирургического корпуса областной детской больницы и поликлиники в микрорайоне Елецкий, и возведение школы на улице Некрасова в Лебедяни.Дорожный фонд вырастет более чем на 3 млрд рублей. На сферу ЖКХ предусмотрено более двух миллиардов.Более 1,6 миллиарда рублей направляется на социальную поддержку, в том числе в виде помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. А в общей сложности на социальную поддержку населения из федерального и областного бюджетов в этом году выделяется 18 миллиардов рублей.С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета в 2025 году составят около 104 млрд рублей, расходы — около 133 миллиардов рублей. Дефицит будет покрыт переходящими остатками.