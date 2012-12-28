Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня утром с моста на улице Терешковой в лог упал мужчина
Происшествия
Юрий Таран ушел в спорт
Общество
В Липецке начали устанавливать защитные модули для укрытия людей при воздушных тревогах
Общество
В Липецке новый дом затапливает фекалиями
Общество
«Одной рукой выбиваю нож, второй бью в корпус, в это время врач делает подножку...»
Происшествия
Со скандалом: Валентина Хромовская выбрана председателем парламентского комитета по ЖКХ
Общество
Инспектор предложил водителю без прав положить 10 000 рублей в пачку сигарет
Происшествия
Муниципальный автобус врезался в грузовик на улице Краснозаводской
Происшествия
Следком предъявил обвинение в мошенничестве гендиректору, продававшему арестованные судебными приставами машины
Происшествия
Сегодня в Липецке: новый фильм с Юрой Борисовым, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить достойную пенсию
Общество
Читать все
Со скандалом: Валентина Хромовская выбрана председателем парламентского комитета по ЖКХ
Общество
Владимир Сериков: На медицину, ЖКХ, дороги дополнительно направляем миллиарды рублей
Общество
Следком предъявил обвинение в мошенничестве гендиректору, продававшему арестованные судебными приставами машины
Происшествия
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Кафе «Tolstoy» обязали демонтировать веранду
Общество
Ельчанин заплатил 16 000 рублей за интим, но никаких услуг не получил
Происшествия
«Металлург» заработал лицензию
Спорт
Матч начался …с букета цветов, но затем «Липецку» не помогла и новая связующая
Спорт
«Каменная башка» вратаря «Кристалла» - первый «матч года» Липецк проиграл, но надежда ещё жива
Спорт
Липецкая вечЁрка: упавший с моста, «Елецкий» без воды и защитные модули на остановках
Общество
Читать все
Общество
2573
сегодня, 17:00
18

На четырех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 28 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 7 11, 13а, 13б, 19, 21, 23, 29а по улице Стаханова, №№ 12, 16 по улице Смородина, № 18 по улице Катукова, № 24 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 5 по бульвару Есенина. 

С 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет в домах №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1 по улице Базарной, №№ 36, 36а, 37, 37а, 38 по улице Ударников, №№ 2, 9, 28, 46а по улице Льва Толстого, №№ 5, 7 по улице Ворошилова, №№ 1, 2, 3 по улице Малые Ключи, № 2 по улице Фрунзе, № 4 по улице Советской, № 2 по улице Скороходова, №№ 6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной, №№ 1, 2, 3 на площади Театральной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном. Без холодной воды в этот промежуток времени также останутся жители частного сектора улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Ударников, Ново-Весовой, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского. 

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

28 февраля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики – без света временно останутся потребители полутора десятков улиц, предупредили в энергокомпании. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 5а по улице Кочеткова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в Космическом переулке, № 8 по улице Пожарского, № 1 по улице Третьякова, №№ 13а, 15, 16, 17, 18 по улице М. Расковой, №№ 1, 2, 4 по улице Фестивальной, №№ 30а, 30б, 30г, 32д, 34 по улице Московской, № 5 по улице Ушинского, № 5 по улице Алмазной, на улицах Арсеньева, Белорусской, Баумана, Литейной, в Свободном переулке. 

С 13:00 до 17:00 обесточат улицу 40 лет Октября. 

отключения
2
0
7
4
3

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
*
сегодня, 20:59
Название фотографии: Пилим трубы. И бюджет.
Ответить
Саня
сегодня, 20:41
На Елецком вчера отключили, до сих пор не могут включить.
Ответить
мосякин
сегодня, 21:03
ждут мутность. как появится мутность, так включат
Ответить
Триатлон
сегодня, 20:36
Надоело!
Ответить
Колов
сегодня, 20:30
Как надоели ваши мутности воды. Каждый Божий день ! И в выходные! Никогда такого безобразия в Липецке не было! Никогда!
Ответить
Олег
сегодня, 20:07
Бурю, скважину в многоэтажку.
Ответить
Антон
сегодня, 20:06
С_у_к_а ... Чем они летом занимаются..
Ответить
Ни
сегодня, 21:03
Чем
Ответить
Ни
сегодня, 20:43
Чем
Ответить
Ни
сегодня, 20:34
Чем
Ответить
злой
сегодня, 18:57
в бюджете вон 12 миллиардов не израсходовали. Можно было все трубы в городе заменить
Ответить
менеджер
сегодня, 20:10
нет, лучше коттеджи построим
Ответить
Фотка подозрительная
сегодня, 18:49
Отпилят всем трубу с водой
Ответить
Пессимист
сегодня, 17:19
Кто-нибудь из верховного правительства этого полугорода сможет объяснить, что происходит? Продали коммуникации варягам, умыли руки, а страдают люди? На кой чёрт вы тогда нужны?
Ответить
Ну как это …
сегодня, 17:56
У них только одна миссиЯ - выбирать друг друга, назначать друг друга и отчитываться друг перед другом
Ответить
Читатель
сегодня, 17:16
Не знаю, может я один такой, но крайне не удобно читать цифры (номера домов), потом улицы и всё в строке. Извините, а можно печать в таком виде? ул. Л. Толстого, 2, 9, 46а, 28; ул. Ворошилова, 7, 5; ул. Малые Ключи, 1, 2, 3; ул. Фрунзе, 2; ул. Советская, 4;
Ответить
!
сегодня, 19:59
Нет, не Вам одному неудобно читать. Тем более при большом количестве домов и улиц. Лучше всего было бы писать «в столбик» - одна улица на строчке.
Ответить
Правда
сегодня, 17:35
Советскую 5и26 можно совсем отключить.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить