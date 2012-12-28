На четырех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 28 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 7 11, 13а, 13б, 19, 21, 23, 29а по улице Стаханова, №№ 12, 16 по улице Смородина, № 18 по улице Катукова, № 24 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 5 по бульвару Есенина.С 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет в домах №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1 по улице Базарной, №№ 36, 36а, 37, 37а, 38 по улице Ударников, №№ 2, 9, 28, 46а по улице Льва Толстого, №№ 5, 7 по улице Ворошилова, №№ 1, 2, 3 по улице Малые Ключи, № 2 по улице Фрунзе, № 4 по улице Советской, № 2 по улице Скороходова, №№ 6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной, №№ 1, 2, 3 на площади Театральной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном. Без холодной воды в этот промежуток времени также останутся жители частного сектора улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Ударников, Ново-Весовой, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.28 февраля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики – без света временно останутся потребители полутора десятков улиц, предупредили в энергокомпании.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 5а по улице Кочеткова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в Космическом переулке, № 8 по улице Пожарского, № 1 по улице Третьякова, №№ 13а, 15, 16, 17, 18 по улице М. Расковой, №№ 1, 2, 4 по улице Фестивальной, №№ 30а, 30б, 30г, 32д, 34 по улице Московской, № 5 по улице Ушинского, № 5 по улице Алмазной, на улицах Арсеньева, Белорусской, Баумана, Литейной, в Свободном переулке.С 13:00 до 17:00 обесточат улицу 40 лет Октября.