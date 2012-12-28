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Для тушения пожара было приостановлено электроснабжение части потребителей района Опытной станции
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вчера, 21:50

Для тушения пожара было приостановлено электроснабжение части потребителей района Опытной станции

Горело бесхозное здание.

По заявке МЧС 26 февраля в 19:38 «Липецкэнерго» приостановило электроснабжение части потребителей района Опытной станции. Спасатели тушили бесхозный объект. 

«В энергокомплексе технологических нарушений не зафиксировано. В 20:50 электроснабжение всех потребителей  оперативно восстановлено в полном объеме после проведения МЧС необходимых мероприятий», — сообщили в «Липецкэнерго».

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону «Светлой линии 220» компании 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220).
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