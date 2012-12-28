В Липецкой области ночью местами похолодает до -20

Днем температура воздуха поднимется до -6.

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится антициклональный характер погоды, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов мороза, что на 2-4 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 февраля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью — от -12 до -17 градусов, при прояснениях до -20 градусов, днем — от -1 до -6 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -15 до -17 градусов, днем — от -2 до -4 градусов.День 27 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году — 30 градусов мороза.