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13 минут назад

В Липецкой области ночью местами похолодает до -20

Днем температура воздуха поднимется до -6.

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится антициклональный характер погоды, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов мороза, что на 2-4 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 февраля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью — от -12 до -17 градусов, при прояснениях до -20 градусов, днем — от -1 до -6 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -15 до -17 градусов, днем — от -2 до -4 градусов.

День 27 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году — 30 градусов мороза. 

мороз
похолодание
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