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2432
сегодня, 11:28
14

Муниципальный автобус врезался в грузовик на улице Краснозаводской

От удара стойка со стороны водителя вошла в кабину.

Утром на улице Краснозаводской столкнулись муниципальный автобус «ЛиАЗ» и грузовик «МАН».

По словам очевидцев аварии, самосвал остановился перед пешеходным переходом, следовавший за ним водитель автобуса начал тормозить, но ему не хватило дистанции.

— В салоне было мало пассажиров, никто не пострадал, — сообщил GOROD48 очевидец.

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От удара автобус получил серьезные повреждения — стойка лобового стекла со стороны водителя вошла в салон.
ДТП
автобус
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Липецкие дрова
6 минут назад
В автобусый сейчас набор идёт,берут кого попало.
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...
10 минут назад
автобусу нужно быстрее деньги зарабатывать
Ответить
Скотчем заклеют
43 минуты назад
и на маршрут!
Ответить
Умеют
сегодня, 13:58
А пешеходам срочно надо переходить дорогу перед грузовиками, автобусами, скорой помощью, не думая, что сами могут пострадать
Ответить
А шо
сегодня, 13:26
По обьявлению набрали.Летчик бывший наверное,на приборы смотрел,дорогу и дисстанцию не соблюдал.
Ответить
Среди
сегодня, 12:40
пострадавших есть депутаты или чиновники ?
Ответить
Никодим
сегодня, 12:24
Понаберут по объявлениям...
Ответить
1
сегодня, 12:18
Взыскать стоимость автобуса с водителя. Другим будет наука. А то не свое - не жалко, прижимаются, выезжают не глядя.
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JUVENTUS
сегодня, 12:09
Жалко, такой красивый автобус.
Ответить
-
сегодня, 12:03
Выделенные полосы дайте
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