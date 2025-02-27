Муниципальный автобус врезался в грузовик на улице Краснозаводской

Липецкая вечЁрка: труп в квартире, из-за кого в городе пахнет навозом, и за что могут уволить мэра
Происшествия
2432
сегодня, 11:28
14
Муниципальный автобус врезался в грузовик на улице Краснозаводской
От удара стойка со стороны водителя вошла в кабину.
По словам очевидцев аварии, самосвал остановился перед пешеходным переходом, следовавший за ним водитель автобуса начал тормозить, но ему не хватило дистанции.
— В салоне было мало пассажиров, никто не пострадал, — сообщил GOROD48 очевидец.
От удара автобус получил серьезные повреждения — стойка лобового стекла со стороны водителя вошла в салон.
0
2
11
1
7
Комментарии (14)