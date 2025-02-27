Муниципальный автобус врезался в грузовик на улице Краснозаводской

От удара стойка со стороны водителя вошла в кабину.



Утром на улице Краснозаводской столкнулись муниципальный автобус «ЛиАЗ» и грузовик «МАН».По словам очевидцев аварии, самосвал остановился перед пешеходным переходом, следовавший за ним водитель автобуса начал тормозить, но ему не хватило дистанции.— В салоне было мало пассажиров, никто не пострадал, — сообщил GOROD48 очевидец.От удара автобус получил серьезные повреждения — стойка лобового стекла со стороны водителя вошла в салон.