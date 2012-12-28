Цены на бензин решили сделать передышку

Цены на бензин в Липецкой области снова встали на паузу после роста неделей ранее. Подорожал только бензин премиальной марки. Об этом свидетельствуют последние данные мониторинга цен на бензин Липецкстата за период с 18 по 24 февраля.Согласно данным статистики, средняя цена за бензин осталась прежней и составила 58,58 рубля за литр. Единственной подорожавшей маркой из четырех наблюдаемых видов топлива стал бензин марки АИ-98 — он прибавил в цене 0,4%, его цена составила 84,78 рубля за литр (на 17 февраля — 84,48 рубля). Не изменились цены бензина марки АИ-92 и АИ-95, которые составили 55,33 рубля и 60,33 рубля соответственно. Остановились на месте и цены на дизельное топливо на уровне 66,60 рубля за литр.