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Экономика
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сегодня, 13:53
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Цены на бензин решили сделать передышку
Согласно данным статистики, средняя цена за бензин осталась прежней и составила 58,58 рубля за литр. Единственной подорожавшей маркой из четырех наблюдаемых видов топлива стал бензин марки АИ-98 — он прибавил в цене 0,4%, его цена составила 84,78 рубля за литр (на 17 февраля — 84,48 рубля). Не изменились цены бензина марки АИ-92 и АИ-95, которые составили 55,33 рубля и 60,33 рубля соответственно. Остановились на месте и цены на дизельное топливо на уровне 66,60 рубля за литр.
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