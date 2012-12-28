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242
сегодня, 13:53
7

Цены на бензин решили сделать передышку

Цены на бензин в Липецкой области снова встали на паузу после роста неделей ранее. Подорожал только бензин премиальной марки. Об этом свидетельствуют последние данные мониторинга цен на бензин Липецкстата за период с 18 по 24 февраля. 

Согласно данным статистики, средняя цена за бензин осталась прежней и составила 58,58 рубля за литр. Единственной подорожавшей маркой из четырех наблюдаемых видов топлива стал бензин марки АИ-98 — он прибавил в цене 0,4%, его цена составила 84,78 рубля за литр (на 17 февраля — 84,48 рубля). Не изменились цены бензина марки АИ-92 и АИ-95, которые составили 55,33 рубля и 60,33 рубля соответственно. Остановились на месте и цены на дизельное топливо на уровне 66,60 рубля за литр. 

топливо
цены
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
65+
6 минут назад
Цена на российскую нефть упала на 14,5% вот они курят думают на сколько поднять цены на бензин чтобы пополнить бюджет .
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А по
28 минут назад
Телевизору говорят что инфляция 10 %
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король
29 минут назад
А где это вы видели солярку по 66 60
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48 копеек
42 минуты назад
эта новость тревожит. наверно что-то случилось
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Ах
44 минуты назад
Какая радость, кое достижение! Сделали передышку.
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Гость
46 минут назад
Как только про снижение, сразу ждём подорожание
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Александр Н.
59 минут назад
Стыдоба в нашей стране иметь такие цены.
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