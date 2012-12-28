Липецкая вечЁрка: труп в квартире, из-за кого в городе пахнет навозом, и за что могут уволить мэра

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что в закрытой квартире нашли тело ее хозяйки, экологи назвали предприятие, из-за которого Липецк накрывает вонью, и губернатор может получить право увольнять мэра.