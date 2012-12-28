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вчера, 20:25
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Липецкая вечЁрка: труп в квартире, из-за кого в городе пахнет навозом, и за что могут уволить мэра

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что в закрытой квартире нашли тело ее хозяйки, экологи назвали предприятие, из-за которого Липецк накрывает вонью, и губернатор может получить право увольнять мэра.

Страшную находку сделали полицейские вчера вечером в квартире на бульваре Есенина. После того, как спасатели вскрыли запертую изнутри дверь,  в квартире нашли тело ее 50-летней хозяйки. Причину смерти женщины определят судебные медики.

Вскрыли квартиру после того, как соседи женщины пожаловались на трупный запах.

«Даже в 50 лет уже никому не нужны. У неё ведь были родственники. Люди сейчас не общаются с родными. Вот результат. А наследство делить — сразу найдутся все!», — заметила Такая жизнь.

«Вот уже и женщины перестали доживать до пенсионного возраста», — добавил Семён Семёнович.

«Для кого-то одиночество, для кого-то свобода. Человек сам определяет как ему жить. Смерть, к сожалению, приходит порой внезапно. А сколько случаев трагических смертей совсем не одиноких людей и именно от рук близких? Знаю историю пожилых людей, живущих самостоятельно в одном из старых домов, где все знают друг друга. Так вот они созваниваются каждое утро и если кто не выходит на связь, сразу поднимают тревогу», — написала Правда.

«Правда, такое когда-то было. Когда люди вечерами собирались во дворах, о чем-то разговаривали и во что-то играли. В нашем селе похороны и свадьбы были для всех величайшим событием. Все выходили из домов (в этом даже дети участвовали, мне было 6-8 лет, всех покойных провожала до могилы), а больных все навещали. На поминки звали всех одиноких, убогих, инвалидов, они были самыми необходимыми», — написала Анна.

Почему-то именно женщинам в последнее время крупно не везет. Сегодня в Усмани на улице Карла Маркса автомобиль «Рено» под управлением 72-летнего водителя насмерть сбил женщину. Ее личность еще не ecnfyjdktyf/

А накануне врачи госпитализировали 35-летнюю пассажирку автомобиля «Лада Веста». На улице Стаханова «Веста» столкнулась с «Тойотой».

В селе Каликино в сугробе нашли женщину без сознания. Сейчас за ее жизнь борются врачи ожогового центра. Они диагностировали у пациентки переохлаждение и обморожения рук и ног четвёртой степени. Женщине грозит ампутация пальцев рук.

В одном из магазинов Задонского района мужчина избил свою сожительницу. Причем бил ее кулаками по голове. Теперь за это ему придется ответить в суде. В отношении драчуна возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека». Максимальное наказание по этой статье — до трёх лет лишения свободы.

Источником навозной вони, накрывшей Липецк на прошлой и в начале нынешней недели, стала деятельность ООО «КолоСС». Об этом GOROD48 сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Липецкой области.

Экологи направили документы для принятия мер в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в управление Роспотребнадзора. Ранее эти данные были направлены в прокуратуру.

«Другие агропредприятия работают не воняя на всю округу, ну вот нет таких масштабов проблем ни от кого. Злой умысел ООО «КолоСС» на лицо, им просто пофиг на людей вокруг. Любые оправдания не уместны», — возмутился ттт.

«Это не навоз, а куриный помет. Навоз так не воняет. Зато местное производство курей и яиц. И вообще — у кого сурок проснулся, а у нас — вонь с полей, значит весна», — рассказал о новой примете Задолбали.

«Оштрафуйте их. Оборудование для утилизации куриного помета стоит сотни миллионов. Назначьте штраф миллиард и Колосс купит это оборудование. Вынужден будет купить. Но яйца опять подорожают», — предложил Савелий.

«Запах навоза, Комсомольский пруд без воды, постоянное закрытие пляжей, неухоженный Нижний парк, всё это и многое другое надо бы как-то решать, но не решается», — печалится комментатор.

Губернатору хотят дать возможность увольнять мэра Липецка, если последнему был объявлен выговор или предупреждение, а тот в течение месяца не сумеет устранить причины, послужившие основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности. Кроме того, основанием для прекращения полномочий главы города будет являться «систематическое не достижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления».

Это главная поправка, из более чем 10-ти, которые планируют внести в Устав города. Сессия горсовета назначила публичные слушания поправок, которые пройдут до 11 марта. Липчане могут внести свои предложения в горсовет с 27 февраля.

Эта новость набрала более полусотни комментариев, но вряд ли какие-то из них можно считать предложениями.

«А мы все равно лишены права избирать и губернатора и мэра — так что пусть там увольняют друг дружку хоть по три раза в день — нам это все равно», — написал Избиратель.

«Губернатору нужно дать возможность увольнять всех мэров городов и глав районов и поселений, тогда будет порядок везде», — уверен Гость.

«Нам без разницы, как будет перетасована эта колода. Тузов в ней нет, к сожалению. Поэтому, от перестановки мест слагаемых ничего не меняется», — считают Липчане.

«Что мелочиться-то. Надо дать губернатору и право назначать депутатов всех уровней, а ещё выбрать трудовые династии депутатов, и закрепить за ними пожизненное семейное депутатство», — ерничает Эфа.

Ночи до сих пор холодные. Сегодня столбики термометров могут опуститься до -17 градусов, а днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, будет от -2 до -4 градусов.
вечЁрка
труп
вонь
Устав Липецка
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Комментарии (5)

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Вася
вчера, 23:56
В городе пахнет навозом и сеном. Это работает партия дела. Ярко сияет её вертикаль, нынче вот так закаляется сталь. Все патриоты румяны и сыты, галстуки томны, лица побриты. Менторским тоном учат они как нам портянки мотать в сапоги. Видит насквозь их и старый и млад, верно закончил тут Коля Домкрат. Точка сказал он, все по местам, нужно заканчивать этот бедлам.
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А что случилось?
вчера, 22:48
Южная Корея снимет санкции на экспорт медицинского оборудования в Россию 28 февраля.
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Эксперт
вчера, 21:46
Закрыть полностью деятельность ООО «КолоСС» их яйца никому не нужны все давно уже перешли на продукцию соседних и других регионов.
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65+
вчера, 21:23
Ещё Жириновский говорил что если отец депутат то и сын и дочь будут депутатами а может и председателями горсовета или министрами . А если отец слесарь то и сын слесарь .
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Электорат
вчера, 20:38
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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