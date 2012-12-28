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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области от 0 градусов днем до -20 ночью
Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов мороза, что на 2-3 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 февраля в Липецкой области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью — от -12 до -17 градусов, при прояснениях до -20 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от -14 до -16 градусов, днем — от -2 до -4 градусов.
День 28 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году — 29 градусов мороза.
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