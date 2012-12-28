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Погода в Липецке
2352
сегодня, 17:00
15

В Липецкой области от 0 градусов днем до -20 ночью

В ближайшие двое суток в Липецкой области сохранится антициклональный характер погоды, существенных осадков не ожидается. 2 марта территория региона окажется в передней части ложбины Атлантического циклона — местами пройдет небольшой снег. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов мороза, что на 2-3 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 февраля в Липецкой области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью — от -12 до -17 градусов, при прояснениях до -20 градусов, днем — от 0 до -5 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от -14 до -16 градусов, днем — от -2 до -4 градусов.

День 28 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году — 29 градусов мороза. 

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Комментарии (15)

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Не Рыбак
сегодня, 22:22
Так то и летом лучше под солнцем, чем у костра зимой.
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Рыбак
сегодня, 20:53
Лучше летом у костра, чем зимой под солнцем!
Ответить
Рыбак
сегодня, 20:45
Лучше летом у костра, чем зимой под солнцем!
Ответить
Костья
сегодня, 18:40
Народная примета. Если на Авдотью днем тепло, боярышника не жди. Неурожай будет.
Ответить
Синяк
сегодня, 20:44
И как нам теперь без боярышника? Он дешевый и забористый! О, горе.
Ответить
Костья
сегодня, 18:24
Так я и не понял. Мне завтра рейтузы надевать или шорты?
Ответить
Лена
сегодня, 19:35
Ещё спроси, какого цвета трусы должны быть.
Ответить
Костья
сегодня, 19:56
Ещё спроси, какого цвета трусы должны быть. Мои любимые с начесом.
Ответить
Вася
сегодня, 18:17
Хоть бы снег выпал метра на полтора !
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Сталкер
сегодня, 19:09
А ты поработай дворником.все желания отпадет от снега
Ответить
Костья
сегодня, 19:38
А ты поработай дворником.все желания отпадет от снега А я снег убирать люблю,у меня от рождения дар.
Ответить
Котэ
сегодня, 18:13
Бесконечное лето, "Лучше бы до +20 днем", и? ... до -20 ночью? Насчет ночи возражений не было? А вы, батенька, знаете толк!
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Шубейка
сегодня, 18:12
Когда уже погуляю????Так и моль сожрет...
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Бесконечное лето
сегодня, 17:15
Лучше бы до +20 днем.
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Незнайка
сегодня, 18:04
До +20 это * снизу?
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