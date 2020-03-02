Дорогу в Сырском Руднике будут ремонтировать воронежцы

ООО «Дорожник» победило в очередном электронном аукционе на обновление проезжей части и тротуаров. Воронежцы в этом году будут ремонтировать липецкие дороги на двух въездах в город.





Управление главного смотрителя Липецка и «Дорожник» уже вышли на подписание контракта. После его оформления воронежцы должны зайти на объект. На все работы «Дорожнику» отведен срок до 1 сентября 2020 года. К осени подрядчик должен провести ремонт улицы Минской — от дома № 49 А до дома № 1 по улице Юрия Смирнова. «Дорожник» должен выполнить ремонт дорожного покрытия проезжей части автомобильной дороги, тротуаров, пешеходного ограждения, светофоров, дорожных знаков и обновить разметку.







Помимо Минской, сотрудники и субподрядчики «Дорожника» в 2020 году будут Воронежская компания ООО «Дорожник» признана победителем электронных торгов на ремонт дороги в Сырском Руднике. Воронежцы скинули с начальной максимальной стоимости работ 0,5%. Услуги подрядчика обойдутся городскому бюджету в 54 684 688 рублей.Управление главного смотрителя Липецка и «Дорожник» уже вышли на подписание контракта. После его оформления воронежцы должны зайти на объект. На все работы «Дорожнику» отведен срок до 1 сентября 2020 года. К осени подрядчик должен провести ремонт улицы Минской — от дома № 49 А до дома № 1 по улице Юрия Смирнова. «Дорожник» должен выполнить ремонт дорожного покрытия проезжей части автомобильной дороги, тротуаров, пешеходного ограждения, светофоров, дорожных знаков и обновить разметку.Помимо Минской, сотрудники и субподрядчики «Дорожника» в 2020 году будут трудиться и на другом въезде в Липецк — со стороны Тамбовской трассы. Ранее «Дорожник» выиграл тендер на реконструкцию улицы Баумана. Зарегистрированная в Воронеже компания предложила за свои услуги 195 401 070 рублей и стала победителем закупки. Реконструкцию улицы Баумана планируют завершить к 1 октября 2020 года.