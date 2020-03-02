Общество

49 минут назад

Дорогу в Сырском Руднике будут ремонтировать воронежцы

5 497
#тендер #ремонт #дороги
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Дорогу в Сырском Руднике будут ремонтировать воронежцы

ООО «Дорожник» победило в очередном электронном аукционе на обновление проезжей части и тротуаров. Воронежцы в этом году будут ремонтировать липецкие дороги на двух въездах в город.

Воронежская компания ООО «Дорожник» признана победителем электронных торгов на ремонт дороги в Сырском Руднике. Воронежцы скинули с начальной максимальной стоимости работ 0,5%. Услуги подрядчика обойдутся городскому бюджету в 54 684 688 рублей.

Управление главного смотрителя Липецка и «Дорожник» уже вышли на подписание контракта. После его оформления воронежцы должны зайти на объект. На все работы «Дорожнику» отведен срок до 1 сентября 2020 года. К осени подрядчик должен провести ремонт улицы Минской — от дома № 49 А до дома № 1 по улице Юрия Смирнова. «Дорожник» должен выполнить ремонт дорожного покрытия проезжей части автомобильной дороги, тротуаров, пешеходного ограждения, светофоров, дорожных знаков и обновить разметку.

дорожник.jpg

Помимо Минской, сотрудники и субподрядчики «Дорожника» в 2020 году будут трудиться и на другом въезде в Липецк — со стороны Тамбовской трассы. Ранее «Дорожник» выиграл тендер на реконструкцию улицы Баумана. Зарегистрированная в Воронеже компания предложила за свои услуги 195 401 070 рублей и стала победителем закупки. Реконструкцию улицы Баумана планируют завершить к 1 октября 2020 года.
5 497
#тендер #ремонт #дороги
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Комментарии (5)

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Гость

2 минуты назад
Я согласен с комментарием ниже-Вовка. Дорожку надо продлить по дубовой роще! И облагородить ее, фонари,лавочки, получится сквер.
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Terry Smith

2 минуты назад
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Ужас

18 минут назад
Нда, такими темпами мы очень скоро сделаем дороги в городе, если по 4 улицы в год ремонтировать. Их просто по кругу будут каждые 5 лет делать, а до других участков ни когда не дойдут!
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вовка

42 минуты назад
Тротуары делай не делай из-за близости дороги они всегда будут в Грязи на этом участке предлагаю продлить пешеходную дорожку которая сейчас идет от Ледового Комплекса в дубовой роще полностью по Минской от Железнодорожного Переезда до выезда на Воронежское Шоссе
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да

42 минуты назад
хоть воронежцы, хоть москвичи, хоть тамбовчане, один хрен армяне...
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