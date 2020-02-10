Расширением улицы Баумана займется воронежская компания

Управление строительства Липецка не увидело множества желающих обновить городскую магистраль. Аукцион на 196,3 млн рублей прошел с участием всего одного поставщика.

Единственным подрядчиком на многомиллионный тендер оказалось ООО «Дорожник». Зарегистрированная в Воронеже компания предложила за свои услуги 195 401 070 рублей и стала победителем закупки. Стороны соглашения сейчас должны выйти на подписание контракта, после которого подрядчик зайдет на объект.



В первую очередь дорожно-строительная компания займется выносом сетей электроснабжения и водопровода, вырубкой мешающих расширению дороги до четырех полос деревьев, строительством подпорной стенки. Летом строители должны приступить к обновлению дорожной одежды и тротуаров. Реконструкцию улицы Баумана планируют завершить к 1 октября 2020 года.



Напомним, публичные слушания по вопросу реконструкции улицы Баумана и расширению проезжей части до четырех полос проходили осенью 2019 года. Участников публичных слушаний по проекту межевания больше интересовало не то, как будет выделен участок, а не затронет ли реконструкция их владения. В ходе публичных слушаний поступило 16 претензий и предложений. Большая часть из них принята. Так, чиновники готовы перенести на улице Баумана остановки, оборудовать новые пешеходные переходы, съезды к жилым домам, обновить ливневую канализацию.



Вместе с этим, были отклонены протесты против расширения дороги до четырех полос. В департамент градостроительства пришло коллективное письмо с 203 подписями. Жильцы частных домов боятся, что транспорт будет ездить вдоль их заборов, на улице из-за хорошей дороги вырастет число ДТП, старые дома разрушатся от вибрации. Архитекторы заверяют их, что реконструкция не затронет участки под жилыми домами, то есть легально и по правилам установленные заборы никто сносить не будет.