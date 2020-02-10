Общество

сегодня, 10:18

Расширением улицы Баумана займется воронежская компания

13 1203
#ремонт #дорога #благоустройство
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Расширением улицы Баумана займется воронежская компания

Управление строительства Липецка не увидело множества желающих обновить городскую магистраль. Аукцион на 196,3 млн рублей прошел с участием всего одного поставщика.

Единственным подрядчиком на многомиллионный тендер оказалось ООО «Дорожник». Зарегистрированная в Воронеже компания предложила за свои услуги 195 401 070 рублей и стала победителем закупки. Стороны соглашения сейчас должны выйти на подписание контракта, после которого подрядчик зайдет на объект.

В первую очередь дорожно-строительная компания займется выносом сетей электроснабжения и водопровода, вырубкой мешающих расширению дороги до четырех полос деревьев, строительством подпорной стенки. Летом строители должны приступить к обновлению дорожной одежды и тротуаров. Реконструкцию улицы Баумана планируют завершить к 1 октября 2020 года.

Напомним, публичные слушания по вопросу реконструкции улицы Баумана и расширению проезжей части до четырех полос проходили осенью 2019 года. Участников публичных слушаний по проекту межевания больше интересовало не то, как будет выделен участок, а не затронет ли реконструкция их владения. В ходе публичных слушаний поступило 16 претензий и предложений. Большая часть из них принята. Так, чиновники готовы перенести на улице Баумана остановки, оборудовать новые пешеходные переходы, съезды к жилым домам, обновить ливневую канализацию.

Вместе с этим, были отклонены протесты против расширения дороги до четырех полос. В департамент градостроительства пришло коллективное письмо с 203 подписями. Жильцы частных домов боятся, что транспорт будет ездить вдоль их заборов, на улице из-за хорошей дороги вырастет число ДТП, старые дома разрушатся от вибрации. Архитекторы заверяют их, что реконструкция не затронет участки под жилыми домами, то есть легально и по правилам установленные заборы никто сносить не будет.
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#ремонт #дорога #благоустройство
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Комментарии (13)

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гость

9 минут назад
Опять сраный ДОРОЖНИК! Компания с отвратительной репутацией, и работает...
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смехопанорама

18 минут назад
Таксист, Реконструкция трассы затронет участки от Северного Рудника до Сухой Лубны (Липецкий район). Дорожникам предстоит обновить свыше 7 км трассы. После ремонта дорога станет чуть шире и намного безопаснее. Суть реконструкции заключается в укреплении основания, повышении обеспечения видимости на участках и устройстве наружного освещения в границах населённых пунктов
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Он

18 минут назад
Это ещё та кантора. Аферисты недобросовестных. Куда прокуратура смотрит??
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Таксист

34 минуты назад
смехопанорама, а че там делать? Она уже сделана, заново деньги отмыть?
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Таксист,

36 минут назад
Липчанин, сначала в пробках постоим, потом нормально поедем
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Ну пипец

49 минут назад
Новая жизнь. Проспект . Баумана. Город встанет. Проклянут всех.
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Ашот

57 минут назад
Это наш пирог иимы его будем пилить
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сокол

сегодня, 10:40
смехопанорама, я работал рядом с белорусским асф.заводом у них щебня на площадке не было совсем.только гранит
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007

сегодня, 10:38
Опятьььььььь АБРАМЯНЫ................))))))))))
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Липчанин

сегодня, 10:37
Молодцы. Хоть ездить нормально будем.
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