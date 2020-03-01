Провалившихся под лёд детей спасли в Липецкой области

Мальчишки вышли на лёд пруда в центре Хлевного

В искусственном водоеме на улице Ленина в Хлевном провалились по пояс в воду два мальчика.Они выбрались из воды на плавучий домик для уток, но возвращаться к берегу уже побоялись из за тонкого льда. Ребята обратились к прохожим за помощью, которые позвонили в МЧС.Силами 27-й пожарно-спасательной части детей достали из водоема и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медиками детей с родителями отпустили домой, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.