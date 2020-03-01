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Провалившихся под лёд детей спасли в Липецкой области

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#лёд #спасение
Провалившихся под лёд детей спасли в Липецкой области

Мальчишки вышли на лёд пруда в центре Хлевного

В искусственном водоеме на улице Ленина в Хлевном провалились по пояс в воду два мальчика.

Они выбрались из воды на плавучий домик для уток, но возвращаться к берегу уже побоялись из за тонкого льда. Ребята обратились к прохожим за помощью, которые позвонили в МЧС.

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Силами 27-й пожарно-спасательной части детей достали из водоема и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медиками  детей с родителями  отпустили домой, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
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#лёд #спасение

Комментарии (4)

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House Baby

21 минуту назад
Всех, кто принимал участие в спасении, наградить, как полагается. Заслужили! А детей надо бы наказать, домашним арестом, пока не исполнится 18 лет, чтоб они знали, как шлятся, где не попадя.
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BLOOD_JO

22 минуты назад
Для, А ЕСЛИ ПРИДЁТ КТО-ТО И УТОЧЕК ЗАБЕРЁТ И СЪЕСТ? СОБАКИ ТАМ, ЧЕЛОВЕКИ?
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Для

24 минуты назад
уточки, домики
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BLOOD_JO

28 минут назад
А ДОМИКИ ДЛЯ КОГО НА ФОТО?
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