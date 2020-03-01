Происшествия
сегодня, 18:47
Провалившихся под лёд детей спасли в Липецкой области
Мальчишки вышли на лёд пруда в центре Хлевного
В искусственном водоеме на улице Ленина в Хлевном провалились по пояс в воду два мальчика.
Они выбрались из воды на плавучий домик для уток, но возвращаться к берегу уже побоялись из за тонкого льда. Ребята обратились к прохожим за помощью, которые позвонили в МЧС.
Силами 27-й пожарно-спасательной части детей достали из водоема и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медиками детей с родителями отпустили домой, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
Они выбрались из воды на плавучий домик для уток, но возвращаться к берегу уже побоялись из за тонкого льда. Ребята обратились к прохожим за помощью, которые позвонили в МЧС.
Силами 27-й пожарно-спасательной части детей достали из водоема и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медиками детей с родителями отпустили домой, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
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