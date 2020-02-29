сегодня, 10:41
Игорь Артамонов: «В 7-м классе я имел первый разряд по шахматам»
Губернатор посетил шахматный кабинет в елецкой школе.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил открывшийся в елецкой школе №12 шахматный кабинет.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкой областной федерации шахмат, глава региона пообщался с юными шахматистами и привёл пример из своей биографии.
- Я в седьмом классе имел первый разряд по шахматам, мне это близко, - сказал Игорь Артамонов. - Шахматы очень помогают в жизни. Если ты умеешь видеть положение дел, анализировать на два хода вперед, то это бывает полезно.
По словам Артамонова, занятия шахматами очень пригодятся в жизни.
- Не обязательно, что все учащиеся 12-й школы станут гроссмейстерами, - сказал губернатор. - Достаточного базового уровня, первого или второго разряда, чтобы ум был гибким».
Шахматный кабинет – это новая форма обучения популярной игре прямо в школах. Как сообщили в федерации, сейчас 1 037 школьников Ельца являются участниками областной программы «Шахматный всеобуч». Предмет «шахматы» со временем планируется ввести в 5-ти школах города.
Фото Липецкой областной федерации шахмат
Глупый
ты просто Тупой хахол
Иди !
Тебе не звоню !
Ты , даун!
И снова Шомпо обьявился
Ты
И снова Шомпо обьявился
Еду на калине с Путиным !
И снова Шомпо обьявился