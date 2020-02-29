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Игорь Артамонов: «В 7-м классе я имел первый разряд по шахматам»

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#Шахматы #шахматный кабинет #Игорь Артамонов
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Игорь Артамонов: «В 7-м классе я имел первый разряд по шахматам»

Губернатор посетил шахматный кабинет в елецкой школе.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил открывшийся в елецкой школе №12 шахматный кабинет.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкой областной федерации шахмат, глава региона пообщался с юными шахматистами и привёл пример из своей биографии.

- Я в седьмом классе имел первый разряд по шахматам, мне это близко, - сказал Игорь Артамонов. - Шахматы очень помогают в жизни. Если ты умеешь видеть положение дел, анализировать на два хода вперед, то это бывает полезно. 

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По словам Артамонова, занятия шахматами очень пригодятся в жизни.

- Не обязательно, что все учащиеся 12-й школы станут гроссмейстерами, - сказал губернатор. - Достаточного базового уровня, первого или второго разряда, чтобы ум был гибким». 

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Шахматный кабинет – это новая форма обучения популярной игре прямо в школах. Как сообщили в федерации, сейчас 1 037 школьников Ельца являются участниками областной программы «Шахматный всеобуч». Предмет «шахматы» со временем планируется ввести в 5-ти школах города.

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Фото Липецкой областной федерации шахмат

40 544
#Шахматы #шахматный кабинет #Игорь Артамонов
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Комментарии (42)

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Глупый

35 секунд назад
У лысого положение -ЦУГЦВАНГ!
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ты просто Тупой хахол

45 секунд назад
причем здесь Димка 7 Здесь совсем другой чувак пишет !
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Иди !

1 минуту назад
И снова Шомпо обьявился, Добывай еду , Посасывая у своего Путина !.
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Тебе не звоню !

2 минуты назад
И снова Шомпо обьявился, Я тебе пишу ( Жаль ты читать не умеешь ) ТЫ- П. И. Д. О. Р !.
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Ты , даун!

3 минуты назад
И снова Шомпо обьявился, Координаты поправь , Твои кординаты не сселки , А "Плеханово" !.
ответить

И снова Шомпо обьявился

4 минуты назад
А я главный неграММотный артамонлвский тролль дима плямин (с 2010 года краси чков) 19.09.1981 со сселок, высоцкого, 6 за кусок инопомоечного гавна вылизываю жопы едерастам! Если ты пЕдеРаст и хочешь куниануслизинга - звони мне 89103543434!!!!
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Ты

5 минут назад
И снова Шомпо обьявился, чмырь , и Не думал, и не гадал, и никак не ожидал ( Как кузнечик- огуречик ), Тебя твой Путин У. Е. Б. А. Л !.
ответить

И снова Шомпо обьявился

6 минут назад
А я главный неграММотный артамонлвский тролль дима плямин (с 2010 года краси чков) 19.09.1981 со сселок, высоцкого, 6 в мурманской ИК-18 на погоняло «Катька-двухочковая» отзывался, подшконкой кукарекал и перед зэками раком стоял со спущенными штанами, когда мои ровестники учились в седьмом класе
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Еду на калине с Путиным !

7 минут назад
И снова Шомпо обьявился, Я вижу ты ,чмо ,идёшь !, Путин вопит:-" тормози ,тормози", Но ведь это же машина Путина !, А машина Путина без Тормозов !, Капец тебе ,чмо !, Твоё тело, как гостелло , не достанется врагу !.
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И снова Шомпо обьявился

13 минут назад
Ты уеп ку мать купила Калину ? Вот и таксуй ,зарабатывай свои 60 тыщ ! Чем ты не доволен ?
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