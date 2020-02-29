Игорь Артамонов: «В 7-м классе я имел первый разряд по шахматам»

Губернатор посетил шахматный кабинет в елецкой школе.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил открывшийся в елецкой школе №12 шахматный кабинет.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкой областной федерации шахмат, глава региона пообщался с юными шахматистами и привёл пример из своей биографии.

- Я в седьмом классе имел первый разряд по шахматам, мне это близко, - сказал Игорь Артамонов. - Шахматы очень помогают в жизни. Если ты умеешь видеть положение дел, анализировать на два хода вперед, то это бывает полезно.







По словам Артамонова, занятия шахматами очень пригодятся в жизни.

- Не обязательно, что все учащиеся 12-й школы станут гроссмейстерами, - сказал губернатор. - Достаточного базового уровня, первого или второго разряда, чтобы ум был гибким».







Шахматный кабинет – это новая форма обучения популярной игре прямо в школах. Как сообщили в федерации, сейчас 1 037 школьников Ельца являются участниками областной программы «Шахматный всеобуч». Предмет «шахматы» со временем планируется ввести в 5-ти школах города.







Фото Липецкой областной федерации шахмат