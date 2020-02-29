Липчанин затмил и Ковальчука, и Овечкина (ФОТО, ВИДЕО)

Наш земляк забросил победную шайбу в ворота "Вашингтона".

Липецкий защитник клуба «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов забросил победную шайбу своей команды в домашнем матче с «Вашингтон Кэпиталз» - 3:0.

На 7-й минуте Дмитрий мощно бросил от синей линии, и шайба затрепыхала в сетке ворот.





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В дальнейшем Дмитрий немало потрудился для итоговой победы «Джетс»: он провёл на площадке 22 минуты и 12 секунд, что стало вторым показателем в команде среди полевых игроков после канадского защитника Натана Больо (25:06). На счету Куликова 1 бросок по воротам, два блокированных броска соперника и 4 силовых приёма, встречу он завершил с показателем полезности «-1».

Во второй раз в сезоне Дмитрий был признан третьей «звездой» матча, а первую «звезду» лучшего игрока справедливо заработал вратарь «Виннипега» Коннор Хелебак, отразивший 34 броска.







Дмитрий после матча выезжает на чествование лучших игроков



«Джетс» взяли реванш у «Вашингтона» за поражение 25 февраля в гостях по буллитам- 3:4.

В составе «Кэпиталз» на лёд вышли все сильнейшие игроки, включая Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и недавно обменянного у «Монреаля» Илью Ковальчука. Но вся троица российских суперфорвардов не только не смогла отличиться, но и закончила матч с отрицательным показателем полезности «-1».







Овечкин старался, но не забил

А у защитника Джолна Карлсона, форварда Ти-Джея О`Ши, шведского центрфорварда Никласа Бэкстрёма показатель и вовсе составил «-2».





Илья Ковальчук тоже оказался в тени Куликова

Дмитрий Куликов – игрок сугубо оборонительного плана, забивает он редко. Эта шайба стала для него всего второй в сезоне при 8 голевых передачах. До этого 4 октября он поразил ворота «Нбю Джерси».

29-летний единственный липчанин в сильнейшей лиге планеты за все годы провёл 692 матча (из них 20 – в плей-офф) и набрал 175 очков (36+139).







«Виннипег» в текущем сезоне занимает 5-е место в Центральном дивизионе (9-е место в Западной конференции) и рискует не попасть в плей-офф.

