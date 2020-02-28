Происшествия

51 минуту назад

В Ельце на церкви нарисовали пентаграмму

8 430
#вандализм #хулиганство #граффити
В Ельце на церкви нарисовали пентаграмму

Полиция проведёт проверку

Как сообщили сегодня в сообществе «Елец Новости города», неизвестные вандалы нарисовали на стене Казанской церкви, рядом с иконой Тихона Задонского звезду в круге – пентаграмму.

У этого символа много значений – от положительных и безобидных, до отрицательных, связанных с темными силами. Но, в любом случае, граффити на стене церкви не назовешь безобидной шалостью.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявлений в полицию по факту неформальных  «художеств» на стене елецкой церкви пока не поступало, но полиция проведет проверку по факту сообщения об этом в соцсетях.

Фото: vk.com

8 430
#вандализм #хулиганство #граффити

Комментарии (8)

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Ленин

11 минут назад
Религия яд - берегите ребят!
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кошмар

13 минут назад
На заборах и в подъездах тоже всякую х... рисуют, но что-то полиция не спешит проводить проверку, да потому всем на это просто по х...!
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Родина

14 минут назад
Церковь - со своими крестами - самая не безобидная шалость какую только можно встретить.
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Малевич

16 минут назад
Посмотрите на стены ближайших домов, на заборы - замучаетесь проверять.
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ужас

19 минут назад
Конченые!
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отец Мифодий

32 минуты назад
Ничего святого у таких нет, мрази!
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Знающий

35 минут назад
Пентуха должна вниз быть одним концом,а это просто звезда
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Перри Мейсон

42 минуты назад
Фанатки Немцова безобразничают
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