Происшествия
51 минуту назад
В Ельце на церкви нарисовали пентаграмму
Полиция проведёт проверку
Как сообщили сегодня в сообществе «Елец Новости города», неизвестные вандалы нарисовали на стене Казанской церкви, рядом с иконой Тихона Задонского звезду в круге – пентаграмму.
У этого символа много значений – от положительных и безобидных, до отрицательных, связанных с темными силами. Но, в любом случае, граффити на стене церкви не назовешь безобидной шалостью.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявлений в полицию по факту неформальных «художеств» на стене елецкой церкви пока не поступало, но полиция проведет проверку по факту сообщения об этом в соцсетях.
Фото: vk.com
У этого символа много значений – от положительных и безобидных, до отрицательных, связанных с темными силами. Но, в любом случае, граффити на стене церкви не назовешь безобидной шалостью.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявлений в полицию по факту неформальных «художеств» на стене елецкой церкви пока не поступало, но полиция проведет проверку по факту сообщения об этом в соцсетях.
Фото: vk.com
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