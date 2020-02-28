Общество

сегодня, 15:06

Ретро-GOROD48: голодовка в аэропорту «Липецк»

8 1369
#ретро-gorod48 #аэропорт #голодовка
3
Ретро-GOROD48: голодовка в аэропорту «Липецк»

GOROD48 продолжает ворошить архивы телекомпании «ТВК» и «СТВ-7»

Сегодня  из липецкого аэропорта можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Крым и Сочи, Екатеринбург и поговаривают уже о скорых полетах в Турцию и Тунис.  А еще совсем недавно главная региональная воздушная гавань находилось в плачевном состоянии.

В конце 90-х годов авиапредприятие едва влачило существование. У аэропорта скопился долг в 97 миллионов рублей и в 2001 году началась процедура банкротства предприятия. В конце 2001 года диспетчеры аэропорта, получавшие в полторы тысячи рублей (стоимость одного авиарейса в Москву в то время), присоединились к Всероссийской голодовке авиадиспетчеров, требующих повышения зарплаты. Об этом рассказывали телекомпании «ТВК» и «СТВ-7».

Загрузка плеера


Ситуация начала выправляться в 2003 году, когда аэропорт начал выполнять пассажирские рейсы после нескольких лет простоя. В 2004 году аэропорт обрел статус областного государственного казённого предприятия и открылся первый регулярный, ежедневный рейс в Москву.  Об этом тоже рассказывала телекомпания «ТВК».

Загрузка плеера


8 1369
#ретро-gorod48 #аэропорт #голодовка
3

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А МОЖЕТ

5 минут назад
Бандиты в законе у власти.
ответить

РЁРІРµС†РѕРІ

24 минуты назад
Путинская кодла
ответить

Дед

37 минут назад
И кто это всё устроил?
ответить

Будущие

45 минут назад
Кто старое помянет, тому глаз вон... Поэтому лучше не надо ворошить прошлое!
ответить

123123

46 минут назад
было дело. вот дела.
ответить

48

48 минут назад
ЭТО ПОЗОРНЫЙ ЗАГОЛОВОК
ответить

Animal planet

50 минут назад
Липчанка,точно,сам хотел написать.Город 48 волки позорные.:))))
ответить

Липчанка

52 минуты назад
Грамотеи, не позорьтесь! В аэропортУ!
ответить

Еще в рубрике

Липчан ждет аномальное начало марта
#март #погода #прогноз
4
Липчан ждет аномальное начало марта

сегодня, 14:37

Общество
«Летом они собирались ехать в Крым – всей семьей»
#убийство на Стаханова
13
«Летом они собирались ехать в Крым – всей семьей»

сегодня, 14:32

Общество
Электроснабжение центральных улиц Липецка восстановлено
#энергетики
1
Электроснабжение центральных улиц Липецка восстановлено

сегодня, 13:04

Общество
Константин Власов оставляет пост заместителя главы администрации Липецка
#отставка #вице-мэр #Константин Власов
121
Константин Власов оставляет пост заместителя главы администрации Липецка

сегодня, 12:28

Общество
Центр Липецка остался без электричества из–за аварии на сети
#энергоснабжение
14
Центр Липецка остался без электричества из–за аварии на сети

сегодня, 11:11

Общество
Лучшим учителем Липецка стала преподаватель английского языка
#учитель года
34
Лучшим учителем Липецка стала преподаватель английского языка

сегодня, 10:43

Общество