Ретро-GOROD48: голодовка в аэропорту «Липецк»

GOROD48 продолжает ворошить архивы телекомпании «ТВК» и «СТВ-7»

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Сегодня из липецкого аэропорта можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Крым и Сочи, Екатеринбург и поговаривают уже о скорых полетах в Турцию и Тунис. А еще совсем недавно главная региональная воздушная гавань находилось в плачевном состоянии.В конце 90-х годов авиапредприятие едва влачило существование. У аэропорта скопился долг в 97 миллионов рублей и в 2001 году началась процедура банкротства предприятия. В конце 2001 года диспетчеры аэропорта, получавшие в полторы тысячи рублей (стоимость одного авиарейса в Москву в то время), присоединились к Всероссийской голодовке авиадиспетчеров, требующих повышения зарплаты. Об этом рассказывали телекомпании «ТВК» и «СТВ-7».Ситуация начала выправляться в 2003 году, когда аэропорт начал выполнять пассажирские рейсы после нескольких лет простоя. В 2004 году аэропорт обрел статус областного государственного казённого предприятия и открылся первый регулярный, ежедневный рейс в Москву. Об этом тоже рассказывала телекомпания «ТВК».