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Спасатели предупреждают липчан об опасности выхода на лёд

10 308
#лед
Спасатели предупреждают липчан об опасности выхода на лёд

В связи с погодными условиями выход на лёд становится опасен для жизни. В группе риска: любители рыбалки и отдыха у воды, а также дети. Особенно опасными являются участки, где лед покрыт снегом.

Спасатели напоминают, что нельзя выходить на лед в темноте или при плохой видимости, опсано проверять прочность льда ударом ноги; выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одном месте.

Рыбакам рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой. Иметь спасательные жилеты или нагрудники, а также веревку 15-20 метров длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 граммов на другом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы тот мог надежнее держаться, продев ее подмышки.

По данным регионального управления МЧС России, с начала зимы 2019-2020 годов в водоемах погибли 10 человек.

При возникновении чрезвычайных ситуаций обращайтесь за помощью по телефону «112».

10 308
#лед

Комментарии (10)

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И склоняю , Как школьник плохой !

10 минут назад
Фокс, Колея , в колее , с колеей !.( А ключевое слово жопа ).
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Фокс

13 минут назад
выход на лёд становится опасен для жизни. наверное правильнее будет так: выход на лёд становится ОПАСНЫМ для жизни
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Не надо ля-ля

15 минут назад
Правильно !, ))) экологичненько!
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Правильно !

17 минут назад
Не надо ля-ля, И рыбы отплёвываться от волос не будут , Башка- то лысая !
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Не надо ля-ля

30 минут назад
Больше корма рыбам будет.
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вот

31 минуту назад
Артамонова предупредите ,под роспись. А то опять попрется щуку уничтожать
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Губеру можно !

39 минут назад
неравнодушный, Заплывать за буйки , Перебегать улицу на красный свет , Акул ,Львов посылать на три буквы !.
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неравнодушный

42 минуты назад
Значит губеру можно, а рыбакам нет?
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Лучше пусть предупреждают !

45 минут назад
Как опасно жить в России !.
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777

51 минуту назад
за зимой идет весна лед растопится
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