Спасатели предупреждают липчан об опасности выхода на лёд

В связи с погодными условиями выход на лёд становится опасен для жизни. В группе риска: любители рыбалки и отдыха у воды, а также дети. Особенно опасными являются участки, где лед покрыт снегом.



Спасатели напоминают, что нельзя выходить на лед в темноте или при плохой видимости, опсано проверять прочность льда ударом ноги; выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одном месте.



Рыбакам рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой. Иметь спасательные жилеты или нагрудники, а также веревку 15-20 метров длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 граммов на другом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы тот мог надежнее держаться, продев ее подмышки.



По данным регионального управления МЧС России, с начала зимы 2019-2020 годов в водоемах погибли 10 человек.



При возникновении чрезвычайных ситуаций обращайтесь за помощью по телефону «112».



