Невыездная липчанка взяла еще одно «золото» в чемпионате России по легкой атлетике

Это уже 6-е зимнее чемпионство Коробкиной, а всего – 10-е.

Одного «золота» мало оказалось липецкой бегунье Елене Коробкиной на чемпионате России по лёгкой атлетике в столичном манеже ЦСКА.

Мы уже сообщали, что липецкая «девушка-стрела» стала чемпионкой страны в беге на 3 000 метров. В заключительный день чемпионата Коробкина вышла на старт дистанции вдвое короче – 1 500 метров и вновь прибежала к финишу раньше всех. Ее победное время 4 минуты 10,62 секунды, опередив более чем на секунду «серебряного» призёра москвичку Анну Шагину - 4.11,88. Третье место заняла Дина Александрова из Курска - 4.13,04.

Это «золото» стало уже 6-м в карьере Елены в зимних чемпионатах России, а если учесть, что ранее она четырежды выигрывала и летние чемпионаты, но в общей сложности медаль получилась юбилейной десятой!

29-летняя Коробкина находится в расцвете сил. В России у нее по сути нет соперников, а до международных стартов не допускает IAAF. Коробкина уже неоднократно обращалась в Международную Ассоциацию легкоатлетических федераций с просьбой о присвоении ей нейтрального статуса, но ответа так и не последовало. В интервью пресс-службе ВФЛА Елена заявила, что ее планы на сезон во многом зависят от того, разрешат ли ей выступать на международной арене. Смотришь на девушку и думаешь: «А ведь могла бы участвовать в Олимпийских Играх...».