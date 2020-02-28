Спорт

30 минут назад

Невыездная липчанка взяла еще одно «золото» в чемпионате России по легкой атлетике

1 141
Невыездная липчанка взяла еще одно «золото» в чемпионате России по легкой атлетике

Это уже 6-е зимнее чемпионство Коробкиной, а всего – 10-е.

Одного «золота» мало оказалось липецкой бегунье Елене Коробкиной на чемпионате России по лёгкой атлетике в столичном манеже ЦСКА.

Мы уже сообщали, что липецкая «девушка-стрела» стала чемпионкой страны в беге на 3 000 метров. В заключительный день чемпионата Коробкина вышла на старт дистанции вдвое короче – 1 500 метров и вновь прибежала к финишу раньше всех. Ее победное время 4 минуты 10,62 секунды, опередив более чем на секунду «серебряного» призёра москвичку Анну Шагину - 4.11,88. Третье место заняла Дина Александрова из Курска - 4.13,04.

Это «золото» стало уже 6-м в карьере Елены в зимних чемпионатах России, а если учесть, что ранее она четырежды выигрывала и летние чемпионаты, но в общей сложности медаль получилась юбилейной десятой!

29-летняя Коробкина находится в расцвете сил. В России у нее по сути нет соперников, а до международных стартов не допускает IAAF. Коробкина уже неоднократно обращалась в Международную Ассоциацию легкоатлетических федераций с просьбой о присвоении ей нейтрального статуса, но ответа так и не последовало. В интервью пресс-службе ВФЛА Елена заявила, что ее планы на сезон во многом зависят от того, разрешат ли ей выступать на международной арене. Смотришь на девушку и думаешь: «А ведь могла бы участвовать в Олимпийских Играх...».

1 141

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Безногий

19 минут назад
Ну, взяла, и молодец! Бери и дальше.
ответить

Еще в рубрике

Липецкий стрелок взял «бронзу» первенства Европы
#Пулевая стрельба #Александр Васильев
4
Липецкий стрелок взял «бронзу» первенства Европы

26.02.2020 22:30

Спорт
Липчанин решил исход важнейшего матча плей-офф в ВХЛ (ФОТО, ВИДЕО)
#Хоккей #ВХЛ #плей-офф
1
Липчанин решил исход важнейшего матча плей-офф в ВХЛ (ФОТО, ВИДЕО)

26.02.2020 12:52

Спорт
Елецкие шахматисты нанесли ответный визит в Германию
#Шахматы #ЕГУ #сотрудничество с Германией
16
Елецкие шахматисты нанесли ответный визит в Германию

26.02.2020 12:14

Спорт
Уже легенда: Елена Коробкина в пятый раз выиграла зимний чемпионат России по легкой атлетике
#Легкая атлетика #Елена Коробкина
3
Уже легенда: Елена Коробкина в пятый раз выиграла зимний чемпионат России по легкой атлетике

26.02.2020 11:34

Спорт
«Металлург» не проигрывает уже полгода и сегодня вновь победил
#Футбол #"Металлург"
17
«Металлург» не проигрывает уже полгода и сегодня вновь победил

25.02.2020 22:09

Спорт
Трое липчан теперь будут драться за сборную России по универсальному бою (ФОТО)
#Универсальный бой
6
Трое липчан теперь будут драться за сборную России по универсальному бою (ФОТО)

25.02.2020 17:27

Спорт