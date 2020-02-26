Уже легенда: Елена Коробкина в пятый раз выиграла зимний чемпионат России по легкой атлетике

А Кристина Королёва вчера добыла «бронзу» в прыжках в высоту.

В московском манеже ЦСКА стартовал юбилейный 50-й чемпионат России по лёгкой атлетике в помещениях, и одной из героинь в первый же день стала липчанка Елена Коробкина.

29-летняя спортсменка вышла на старт в беге на 3 000 метров и вновь доказала, что она – самая быстрая в стране на длинных дистанциях.

Ближе к финишу Елена предприняла затяжной спурт, после которого судьба чемпионства была предрешена. Коробкина показала победное время 8 минут 50,99 секунды. Это – лучший результат сезона в стране и выдающийся показатель даже по меркам реактивной Елены. Быстрее 3 км она бегала только один раз – в далёком 2015 году, когда стала чемпионкой Европы в помещении – 8:47,62.







Для Коробкиной победа в зимнем чемпионате России стала пятой в карьере!

Второе место с отставанием от липчанки в полторы секунды заняла москвичка Анна Шагина, которая впервые в карьере выбежала за 9-минутный рубеж – 8:52, 53. Замкнула «тройку» призёров Екатерина Ивонина из Пермского края, которой для этого тоже потребовалось установить личные рекорд - 8:55.56.



Медаль Коробкиной оказалась не единственной у спортсменов Липецкой области. В секторе для прыжков в длину «бронзу» взяла наша Кристина Королёва (Полтавец). Она «взлетела» на 188 см и уступила только «звёздам» первой величины – 3-кратной чемпионке мира и 2-кратной чемпионке мира в помещении Марии Ласицкене – 200 см и олимпийской чемпионке-2012 Анне Чичеровой (обе – Москва) – 191 см.

Вчера выступили ещё несколько липчан.

Марина Пантелеева дошла до полуфинала в забе на 60 метров и в общей сложности показала 12-й результат – 7,62 (в предварительном зебеге - 7,61). А вот Юлия Караваева (результат – 7,91) и Василий Касторных (7,26) на этой же дистанции прекратили борьбу уже после квалификации.

Алексей Ефанов в прыжках в высоту у мужчин покорил 215 см и вышел в финал, а елецкий прыгун в длину Павел Шалин выполнил квалификационный норматив, «улетев» на 7,71 м и будет бороться дальше.

Соревнования ещё будут проходить сегодня и завтра.