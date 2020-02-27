Общество

21 минуту назад

Липчане делятся секретами вкусных блинов

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#блины #Масленица
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Горожане уже вовсю лакомятся главным блюдом Масленицы.

Множество липецких пользователей Instagram на Масленичной неделе делятся снимками блинов. Каких только не увидишь — и в форме зверюшек, и испеченных по оригинальным рецептам с необычными ингредиентами. Липчане охотно рассказывают семейные секреты самых вкусных блинов и просто украшают ленту соцсети красивыми уютными снимками.




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Доброе утро))) сегодня четверг,а это значит- начало широкой масленицы. Решила поделиться с вами рецептом блинчиков, который не подводит меня уже несколько лет. 2 яйца Стакан сахара 0,5 л. Молока (я разогреваю предварительно и добавляю к яйцам) Муки примерно 1,5-2 стакана. Ст.ложку растительного масла Ч.ложку соли И жарю эту красоту @sloboda_russia @zif_36 #удалаямасленицаворонеж

Публикация от Буська Лиса (@lisabusya)







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Доброе утро

Публикация от Liana Ch. (@lian.cream)





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Давайте её сожжём Зиму эту в виде соломенного чучела. И всю неделю будем печь маленькие солнышки и зазывать весну А то вот в Липецке пока вовсю еще лежит снег. И настроение не весеннее. Спячка продолжается. ⠀ Я приготовила для вас подарок - семейный рецепт блинов от моей свекрови. Он уже почти мной освоен, но тонкости имеются. И самая главная - это заправка или соус, даже не знаю как лучше это назвать. ⠀ Итак, блины смазанные маслом с яйцами ⠀ Готовите дрожжевое тесто, чтоб солнышки были толстые и пушистые. Отдельно в железной кружке или чашке растапливаете пол пачки масла и вбиваете туда 3 яйца, постоянно перемешивая. Немного пересаливаете это месиво. Как заправка чуть загустеет - снимайте с огня. Главное, чтоб она была достаточно жидкой. Сделайте её столько, чтобы хватило на ваше количество блинов. Можете увеличивать или уменьшать в пропорциях. ⠀ А теперь пеките блины и смазывайте нашей мешанкой Получится этакий блинный тортик. Можно разрезать, а можно скатать в рулончик. Это блюдо прямо тает во рту. В нашей семье оно заменяет полноценный ужин. Разве что горячего чая тут можно добавить, чтоб больше влезло В карусели я приготовила для вас подборку необычных блинов и начинок к ним ⠀ Какие блины вы любите кушать тонкие и сладкие или толстые и подсоленые и чем их смазываете?

Публикация от ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ДЕТИ СТИХИ (@histori_irinki)



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#блины #Масленица
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