Липчане делятся секретами вкусных блинов

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Давайте её сожжём Зиму эту в виде соломенного чучела. И всю неделю будем печь маленькие солнышки и зазывать весну А то вот в Липецке пока вовсю еще лежит снег. И настроение не весеннее. Спячка продолжается. ⠀ Я приготовила для вас подарок - семейный рецепт блинов от моей свекрови. Он уже почти мной освоен, но тонкости имеются. И самая главная - это заправка или соус, даже не знаю как лучше это назвать. ⠀ Итак, блины смазанные маслом с яйцами ⠀ Готовите дрожжевое тесто, чтоб солнышки были толстые и пушистые. Отдельно в железной кружке или чашке растапливаете пол пачки масла и вбиваете туда 3 яйца, постоянно перемешивая. Немного пересаливаете это месиво. Как заправка чуть загустеет - снимайте с огня. Главное, чтоб она была достаточно жидкой. Сделайте её столько, чтобы хватило на ваше количество блинов. Можете увеличивать или уменьшать в пропорциях. ⠀ А теперь пеките блины и смазывайте нашей мешанкой Получится этакий блинный тортик. Можно разрезать, а можно скатать в рулончик. Это блюдо прямо тает во рту. В нашей семье оно заменяет полноценный ужин. Разве что горячего чая тут можно добавить, чтоб больше влезло В карусели я приготовила для вас подборку необычных блинов и начинок к ним ⠀ Какие блины вы любите кушать тонкие и сладкие или толстые и подсоленые и чем их смазываете?