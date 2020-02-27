Улицы частного сектора Липецка останутся без света

Сегодня с 09:00 до 17:00 без света останутся жители улиц Лесной (четная сторона, а также ветлечебница), Маяковского, Дарвина, Студеновской, Димитрова, Красной, Энергетической, имени Чапаева, 20-го Партсъезда. Электричество отключат также в домах:



№№ 2, 17 по улице Ушинского,



№ 20 по улице Луговой,



№№ 2, 3, 7, 8 в 9-м микрорайоне,



№ 17 по улице Шуминского,



№№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, по улице Черноземной,



№№ 2, 5, 11, 14, 17 по улице Луговой,



№ 98 по улице Космонавтов.



На час меньше, с 09:00 до 16:00 без электричества будут дома:



№№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 по улице Рязанской,



№№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24 по улице Черняховского,



№№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 7 по улице Геологической,



№№ 1а, 7 по улице Детской,



№№ 2, 2а, 4, 5, 6/1, 6/2 по улице Монтажников,



№ 4 по улице Металлистов,



№ 5 по улице Ударников,



№№ 13, 15 по улице Юношеской,



№№ 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 42, 46, 48а, 50, 54, 54а по улице Ильича,



№№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 в Парковом переулке,



№№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в Стандартном переулке,



№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 по улице Зеленой.



Без холодной воды с 10:00 до 20:00 останутся дома:



№№ 131а, 133 по улице Гагарина,



№№ 43, 51а, 55, 57 по улице Меркулова,



№№ 3, 5, 7, 15, 21 по проспекту 60 лет СССР,



№№ 116, 118, 120, 122, 126, 128, 132 по проспекту Победы,



№№ 4, 8, 10, 12, 14 по ул. Катукова,



№3 10, 12, 16, 16в по улице Смородина,



№№ 7, 9, 11, 13 по улице Стаханова,



а также улицы Шахтерская и Задорожная.



С 09:00 до 17:00 холодную воду отключат жителям домов:



№№ 2, 4, 4/1, 4б, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9 по улице Доватора,



№№ 5, 7, 9, 11а, 13, 15 по улице Папина,



№№ 20, 22а по проспекту Победы,



№№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных натуралистов,



№ 7 по улице Айвазовского,



№№ 7, 8, 9а по улице Жуковского, а также улицы Ильича, Ленинградская, Волгоградская, Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Декабристов, Тургенева, Гвардейская, Бехтерева, Песчаная, 1-я Воронежская, 2-я Воронежская, Седова, Станиславского, Лазо, Степная, проезд Ильича.



С 09:00 до 13:00 без холодной воды останутся также жители домов №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г по улице Мичурина.



Как пояснили в пресс-службе ЛГЭК, отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях.

