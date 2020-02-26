Липецкий стрелок взял «бронзу» первенства Европы

Александр Васильев и его напарница с оружием в руках отстояли медали в споре с итальянцами.

19-летний воспитанник липецкой школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта и клуба «Липецкий Металлург» Александр Васильев выиграл «бронзовую» медаль первенства Европы.

Соревнования лучших снайперов Старого Света по стрельбе из пневматического оружия проходят в польском Вроцлаве. Васильев отличился в соревнованиях смешанных пар среди юниоров в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Вместе с напарницей Анастасией Деревягиной из Бурятии Александр пробился в медаль-матч за 3-е место. Соперниками российского дуэта стали итальянцы, но наши оказались сильнее – 16:12.

Ещё одна российская пара Татьяны Харьковой и Григория Шамакова заняла 2-е место. В финале наши соотечественники уступили сборной Венгрии со счётом – 16:12.

Александр Васильев – надежда не только липецкой, но и российской пулевой стрельбы. В этом году он уже выиграл престижные соревнования в Мюнхене, и в очередной раз подтвердил норматив мастера спорта международного класса. В перспективе может вырасти в участника Олимпийских Игр.