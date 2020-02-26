Спорт

36 минут назад

Липецкий стрелок взял «бронзу» первенства Европы

113
#Пулевая стрельба #Александр Васильев
Липецкий стрелок взял «бронзу» первенства Европы

Александр Васильев и его напарница с оружием в руках отстояли медали в споре с итальянцами.

19-летний воспитанник липецкой школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта и клуба «Липецкий Металлург» Александр Васильев выиграл «бронзовую» медаль первенства Европы.

Соревнования лучших снайперов Старого Света по стрельбе из пневматического оружия проходят в польском Вроцлаве. Васильев отличился в соревнованиях смешанных пар среди юниоров в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Вместе с напарницей Анастасией Деревягиной из Бурятии Александр пробился в медаль-матч за 3-е место. Соперниками российского дуэта стали итальянцы, но наши оказались сильнее – 16:12.

Ещё одна российская пара Татьяны Харьковой и Григория Шамакова заняла 2-е место. В финале наши соотечественники уступили сборной Венгрии со счётом – 16:12.

Александр Васильев – надежда не только липецкой, но и российской пулевой стрельбы. В этом году он уже выиграл престижные соревнования в Мюнхене, и в очередной раз подтвердил норматив мастера спорта международного класса. В перспективе может вырасти в участника Олимпийских Игр.

113
#Пулевая стрельба #Александр Васильев

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанин решил исход важнейшего матча плей-офф в ВХЛ (ФОТО, ВИДЕО)
#Хоккей #ВХЛ #плей-офф
1
Липчанин решил исход важнейшего матча плей-офф в ВХЛ (ФОТО, ВИДЕО)

сегодня, 12:52

Спорт
Елецкие шахматисты нанесли ответный визит в Германию
#Шахматы #ЕГУ #сотрудничество с Германией
15
Елецкие шахматисты нанесли ответный визит в Германию

сегодня, 12:14

Спорт
Уже легенда: Елена Коробкина в пятый раз выиграла зимний чемпионат России по легкой атлетике
#Легкая атлетика #Елена Коробкина
3
Уже легенда: Елена Коробкина в пятый раз выиграла зимний чемпионат России по легкой атлетике

сегодня, 11:34

Спорт
«Металлург» не проигрывает уже полгода и сегодня вновь победил
#Футбол #"Металлург"
17
«Металлург» не проигрывает уже полгода и сегодня вновь победил

вчера, 22:09

Спорт
Трое липчан теперь будут драться за сборную России по универсальному бою (ФОТО)
#Универсальный бой
6
Трое липчан теперь будут драться за сборную России по универсальному бою (ФОТО)

вчера, 17:27

Спорт
Турнир по шахматам в Задонске открыли… показательные выступления десантников (ФОТО)
#Шахматы #быстрые шахматы
23
Турнир по шахматам в Задонске открыли… показательные выступления десантников (ФОТО)

вчера, 09:30

Спорт