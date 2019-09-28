Липецкий стрелок дважды выиграл первенство Европы

Александр Васильев отличился в командных соревнованиях в составе сборной России.

Стрелок «Липецкого Металлурга» Александр Васильев дважды стал победителем первенства Европы среди юниоров, которое завершилось в итальянской Болонье.

Первую победу Александр одержал в составе сборной России в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров положения лежа. Москвич Григорий Шмаков, Савелий Тряпицын из Северодвинска и наш Васильев на троих выбили 1855,9 очка. Это результат стал лучшим и принес стрелкам награды высшей пробы. Второе место заняла сборная Франции – 1 854,8, на третьем расположилась команда Австрии – 1 852,6.

В личном зачете в этом упражнении Васильев занял 6-е место, выбив 619,8 очков, причем от «бронзовой» медали его отделила всего… одна сотая балла, которую наш земляк проиграл сразу трем стрелкам. Чемпионом стал Шмаков - 622,9, второе место занял француз Люка Криш - 620,4, а замкнул «тройку»и венгр Рихард Хаммерл - 619,9.

Еще одно «золото» Васильев завоевал в стрельбе из винтовки с 50 метров из трёх положений вместе с теми же партнерами в командном зачете. Россияне в сумме выбили 3499 очка, второе место заняли венгры - 3481, третьими стали норвежцы - 3472.

В личных соревнованиях Васильев занял 28-е место - 1149 очка.

На этих же соревнованиях Даниил Шихов из Конь-Колодезя в командных соревнованиях по стрельбе из пистолета завоевал «серебро» и «бронзу», о чем GOROD48 уже сообщал.