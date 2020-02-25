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28 минут назад
Под Воронежем расстреляли сына бизнесмена
Тело с многочисленными огнестрельными ранениями обнаружили родственники
В Рамонском районе Воронежа расстреляли сына местного предпринимателя. 23-летний парень находился в машине отца, когда в лобовое стекло авто залетело не меньше пяти пуль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, передает Комсомольская правда.
Инцидент произошел во вторник, 24 февраля, утром у одного из домов СНТ «Политехник». Парень попросил «Ниссан» у отца и уже собирался отъезжать, когда раздались выстрелы. Неизвестный подбежал к машине и начал стрельбу.
Неизвестный злоумышленник после случившегося скрылся, а потерпевший скончался на месте от полученных травм.
Убийство сейчас расследуют силовики. Парень был сыном армянского предпринимателя. Семья долгое время живёт под Воронежем. Неподалёку от дома находится кафе, которое принадлежит семье. Трагедию знакомые семьи связывают с бизнесом отца.
Инцидент произошел во вторник, 24 февраля, утром у одного из домов СНТ «Политехник». Парень попросил «Ниссан» у отца и уже собирался отъезжать, когда раздались выстрелы. Неизвестный подбежал к машине и начал стрельбу.
Неизвестный злоумышленник после случившегося скрылся, а потерпевший скончался на месте от полученных травм.
Убийство сейчас расследуют силовики. Парень был сыном армянского предпринимателя. Семья долгое время живёт под Воронежем. Неподалёку от дома находится кафе, которое принадлежит семье. Трагедию знакомые семьи связывают с бизнесом отца.