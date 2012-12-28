Задержан курьер, забравший у 76-летней липчанки 200 000 рублей

Пожилая женщина хотела помочь внуку.

Ещё 16 мая на телефон 76-летней липчанки позвонил неизвестный, представившийся следователем, и сообщил, что её внук попал ДТП и за его освобождение от уголовной ответственности нужно передать 200 000 рублей. И пенсионерка отдала эти деньги незнакомому молодому человеку у подьезда своего дома.— По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками УМВД России по городу Липецку задержан подозреваемый. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Санкции вменяемой статьи — до пяти лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.