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Задержан курьер, забравший у 76-летней липчанки 200 000 рублей

Пожилая женщина хотела помочь внуку.

Ещё 16 мая на телефон 76-летней липчанки позвонил неизвестный, представившийся следователем, и сообщил, что её внук попал ДТП и за его освобождение от уголовной ответственности нужно передать 200 000 рублей. И пенсионерка отдала эти деньги незнакомому молодому человеку у подьезда своего дома.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками УМВД России по городу Липецку задержан подозреваемый. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Санкции вменяемой статьи — до пяти лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
мошенничество
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Ну
6 минут назад
Пора уже начать объяснять людям, что "помочь родственнику путем передачи денег" - это УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Может, хоть это кого остановит?!
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А
7 минут назад
бабушка хотела и считала приемлемым давать взятки следователям? Непорядок!
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Нюша
24 минуты назад
Внуку надо было предупредить бабушку о мошенничестве. Может такого и не случилось. Бабушку очень жалко.
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нищеброд
31 минуту назад
Так вон оно как курьеры по 200,000 зарабатывают
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Эх
40 минут назад
Развелось мошенников. Работать не хотят, старых бабок грабят
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