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Происшествия
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сегодня, 11:30
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Задержан курьер, забравший у 76-летней липчанки 200 000 рублей
Пожилая женщина хотела помочь внуку.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками УМВД России по городу Липецку задержан подозреваемый. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Санкции вменяемой статьи — до пяти лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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