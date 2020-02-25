Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась из-за карантина

За неделю с 17 по 23 февраля в Липецкой области зарегистрированы 7332 случая ОРВИ и гриппа.

- Показатель заболеваемости составил 64,1 на 10 тыс. населения, что ниже уровня расчетного эпидемического порога по совокупному населению, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - Недельный темп снижения заболеваемости составил 7%.



По данным санитарных врачей, среди обратившихся за медицинской помощью, как и ранее, преобладают дети в возрасте до 14 лет - 68% всех случаев за неделю. Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 63% (4,6 тысячи случаев, в том числе 45 случаев гриппа). Показатели заболеваемости совокупного населения (90,6 на 10 тыс.) ниже уровня эпидпорога как среди населения в целом, так по возрастным группам.



Как считают в управлении, стабилизации эпидситуации способствовало введение ряда ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории Липецка, Ельца и ряда районов области.



Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют о сохранении высокой активности вирусов гриппа (выявлены в 53% положительных проб, доминирует грипп В) на фоне продолжающейся циркуляции негриппозных респираторных вирусов (46% от всех положительных проб, представлены вирусами парагриппа, адено-, РС- и другими).



Управление Роспотребнадзора по Липецкой области напоминает симптомы гриппа:



высокая температура (38-40°С);



озноб, общее недомогание, головная боль, боли в мышцах, слабость, упадок сил;



ухудшение аппетита (тошнота, рвота).



Признаки интоксикации продолжаются около пяти дней. Если температура держится дольше, возможно, возникли осложнения (бронхит, пневмония, обострение хронического заболевания).



- Самолечения острых респираторных инфекций недопустимо. Особенно опасно это для лиц с хронической патологией сердечно-сосудистой, бронхо-легочной, эндокринной систем, беременных женщин, маленьких детей и пожилых лиц.При появлении любых симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью, - рекомендуют санитарные врачи.

