Здоровье

47 минут назад

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась из-за карантина

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#грипп #ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась из-за карантина

За неделю с 17 по 23 февраля в Липецкой области зарегистрированы 7332 случая ОРВИ и гриппа. 

- Показатель заболеваемости составил 64,1 на 10 тыс. населения, что ниже уровня расчетного эпидемического порога по совокупному населению, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - Недельный темп снижения заболеваемости составил 7%.

По данным санитарных врачей, среди обратившихся за медицинской помощью, как и ранее, преобладают дети в возрасте до 14 лет  - 68% всех случаев за неделю. Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 63% (4,6 тысячи случаев, в том числе 45 случаев гриппа). Показатели заболеваемости совокупного населения (90,6 на 10 тыс.) ниже уровня эпидпорога как среди населения в целом, так по возрастным группам.

Как считают в управлении, стабилизации эпидситуации способствовало введение ряда ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории Липецка, Ельца и ряда районов области.

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют о сохранении высокой активности вирусов гриппа (выявлены в 53% положительных проб, доминирует грипп В) на фоне продолжающейся циркуляции негриппозных респираторных вирусов (46% от всех положительных проб, представлены вирусами парагриппа, адено-, РС- и другими).

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области напоминает симптомы гриппа:

высокая температура (38-40°С);

озноб, общее недомогание, головная боль, боли в мышцах, слабость, упадок сил;

ухудшение аппетита (тошнота, рвота).

Признаки интоксикации продолжаются около пяти дней. Если температура держится дольше, возможно, возникли осложнения (бронхит, пневмония, обострение хронического заболевания).

-  Самолечения острых респираторных инфекций недопустимо. Особенно опасно это для лиц с хронической патологией сердечно-сосудистой, бронхо-легочной, эндокринной систем, беременных женщин, маленьких детей и пожилых лиц.При появлении любых симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия  необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью, - рекомендуют санитарные врачи.
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#грипп #ОРВИ

Комментарии (4)

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Олень

7 минут назад
это не из-за карантина
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Психоаналитик

28 минут назад
А заболеваемость дебилизмом, наоборот, с каждым днём всё повышается, и даже карантин уже не поможет!
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Мама

29 минут назад
Ага, снизилась, куда там. Просто многие, детей дома лечили и в поликлинику не ходили.
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Не могу понять почему

30 минут назад
Идут сейчас дети из 61 школы домой. И каждый второй идет без головного убора.Какой тут карантин спасет от простуды?
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