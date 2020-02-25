Главный приз турнира памяти Олега Пешкова уехал в Казань

Липчане стали третьими, а больше всего индивидуальных призов получили гости из такой, «хоккейной» страны, как Сербия

Международный турнир по хоккею среди юношей 2006 г.р., посвященный памяти Героя России липецкого летчика Олега Пешкова, выиграла команда «Динамо» из Казани.

Казанцы вышли победителями во всей пяти матчах, в том числе – во вчерашней финальной игре против Белгородской ДЮСШ. Все решили две шайбы, заброшенные командой Казани в первом периоде. Во втором 15-минутном отрезке (периоды в турнире продолжались по четверть часа, прим.) Белгород сократил отставание, а в концовке при счёте 2:1 получил возможность сыграть впятером против троих динамовцев, однако этим шансом не воспользовался. «Динамо» выстояло и заняло 1-е место.

Белгородцы стали вторыми, а «бронза» досталась воспитанникам липецкой спортивной школе №11, которые в игре за 3-е место не оставили шансов соперникам из Донецка (Украина) – 6:2. Больше всех постарался нападающий Михаил Суворов, забросивший в этом матче аж 4 шайбы в ворота соперников.

Суворов получил индивидуальный приз – лучшему бомбардиру соревнований, на его счету – 13 (10+3) очков. Кроме того липчане получили ещё одну индивидуальную награду: Павел Милёхин был признан самым ценным игроком турнира.

В двух номинациях были отмечены победители из Казани: лучшим нападающим стал Илья Хризман (второй бомбардир турнира – 11 (8+3) очков), лучшим ассистентом (7 голевых передач) – Артём Эсаулов. Последний, к слову, является уроженцем Липецка, но несколько лет назад переехал в спортивный интернат Казани, где увидел больше перспектив. В родной город теперь приезжает в составе другой команды.

Лучшим защитником стал Семён Погорелов из ставропольского «Тайфуна», лучшим защитником атакующего плана – Владимир Самко из Денецка, лучшим игроком по версии тренеров – Александр Матюхин из «Россоши», приз «За волю к победе» достался Ивану Шородоку из «Шахтёра» (Солигорск).

Поскольку приезжих (тем более из дальнего зарубежья) в России традиционно любят больше, чем своих соотечественников, то больше всех индивидуальных призов завоевали игроки белградского «Партизана» (Сербия). «Партизан» в турнире занял лишь 5-е место, но, тем не менее, Лазар Илич признан лучшим вратарём, а 7-й бомбардир турнира Янко Алиевич - лучшим игроком соревнований. Приз зрительских симпатий увезла на Балканы Катарина Чизмич – единственная девушка среди участников турнира, и вот с этим выбором, пожалуй, поспорить действительно сложно.