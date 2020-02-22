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сегодня, 09:40

Некачественные лекарства обнаружили в липецкой аптеке

3 766
#лекарство #брак
Некачественные лекарства обнаружили в липецкой аптеке

Медикамент снимут с реализации.

Врио руководителя федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ приказал изъять из оборота партию лекарств, которую обнаружили в Липецкой области. Специалисты регионального центра контроля качества и сертификации лекарственных средств выяснили, что препарат «Карведилол» не соответствует установленным требованиям.

- Бракованной оказалась партия лекарств, поступивших в липецкие аптеки из Белгорода. Часть таблеток «Карведилола» была раскрошена. Территориальным органам Росздравнадзора в Липецкой и Белгородской областях необходимо изъять недоброкачественную серию медикаментов из оборота и уничтожить таблетки. Реализация других партий лекарства будет приостановлена, - сообщает Росздравнадзор.

«Карведилол» применяется при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью.
3 766
#лекарство #брак

Комментарии (3)

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Житель

29 минут назад
В какой аптеке --не пишите трусы.
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Единая Россия

36 минут назад
Тетя Дуся, пожалуйста.
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Тетя Дуся

49 минут назад
Поэтому в США,ИЗРАИЛЕ,ЯПОНИИ И ЕВРОПЕ живут по 100 лет!А у нас только пальмовое масло в магазинах вместо молока и сыра,и фальсифицированные лекарства!Спасибо всем,кто выбирает единую россию!
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