Некачественные лекарства обнаружили в липецкой аптеке

Медикамент снимут с реализации.

Врио руководителя федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ приказал изъять из оборота партию лекарств, которую обнаружили в Липецкой области. Специалисты регионального центра контроля качества и сертификации лекарственных средств выяснили, что препарат «Карведилол» не соответствует установленным требованиям.



- Бракованной оказалась партия лекарств, поступивших в липецкие аптеки из Белгорода. Часть таблеток «Карведилола» была раскрошена. Территориальным органам Росздравнадзора в Липецкой и Белгородской областях необходимо изъять недоброкачественную серию медикаментов из оборота и уничтожить таблетки. Реализация других партий лекарства будет приостановлена, - сообщает Росздравнадзор.



«Карведилол» применяется при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью.