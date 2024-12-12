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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: бороться с маркетплейсами, липчане хотят 4-дневную рабочую неделю, чтобы наладить личную жизнь

Рассказываем всё самое важное про второй рабочий день февраля.

Снег

Днём столбик термометра покажет от 0 до -2 градусов, пройдёт небольшой снег.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 6-й Гвардейской Дивизии, 6, 10, 11, 12, 12а; 15 микрорайон, 1/2, 1/3,1/4, 2/2, 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23а, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37; Водопьянова, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 70; Володи Бачурина, 1, 4, 5, 6, 12, 13, 14а, 15, 16, 17; Достоевского, 71; Жуковского, 4, 6, 6а, 8а/1, 8а; Коммунистической, 4, 5, 6, 12, 14, 16; Космонавтов, 56/3, 56а, 56/2, 58/2, 58/3; Краснознаменной, 5; Папина, 6, 6а; Скороходова, 19, 21, 23, 25; Студенческий Городок, 10, 11, 13, 14; Титова, 10; на проезде Строителей, , 4, 6, 6/1, 8, 16, 12, 14а, 18, 27а, 29.

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Расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Б.Хмельницкого, Достоевского, Крылова.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 проведут в потёмках жители улиц Баумана; Васильковой; Земляничной, 21, 29; Калинина, 23-65; Крайней; М.И. Неделина, 2; Надежды, 1-14; Подгоренской, 4, 16, 51; Радиаторной, 1-14; Семенова-Тян-Шанского; Юношеской, 50; переулка Радиаторного, 2, 3, 4, 13, 24.

В селе Подгорном обесточат улицу Крайнюю, а село Сырское – целиком. А ещё – садоводческие товарищества «Машиностроитель» и «Пусковые двигатели».

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С 9:00 до 16:00 не будет света на улице Липовской, 6/4; а с 14:00 до 18:00 – на улицах Адмирала Макарова, д. 1в, 1г; З. Космодемьянской, 2, 2/1, 2б, 4а, 8.

Пробки

С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.


Встреча с поэтом

В библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) в 12:00 устроят встречу читателей с талантливым липецким поэтом Александром Лошкарёвым (16+).

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Автор прочитает свои стихи, ответит на вопросы и т.д. Много вы знаете поэтов лично? Тогда ай-да на встречу, тем более, что вход свободный.

Вечер поэзии

Еще больше стихов прозвучит сегодня вечером в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 петербуржский театр «Неолира» представит проект «Шедевры поэзии от Пушкина до Евтушенко» (16+).

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Фото vk.com

Артист Антон Тарасов прочитает лирику поэтов Золотого и Серебряного веков, а также выдающиеся произведения талантливых современников, иногда … под звуки скрипки.

Культовое кино

А через стенку в «Библиотеке» в 19:01 в рамках акции «Истина в кине» будут смотреть фильм «О теле и душе». Венгрия, 2027. Фэнтези, детектив. Режиссёр Ильдико Эньеди (18+).

Художественный фильм, который получил множество наград, включая Золотого медведя на Берлинском кинофестивале. Сторонящаяся людей Мария и общительный, но одинокий Эндре - коллеги. Оба ведут замкнутый образ жизни и стараются избегать общения друг с другом. Неожиданно для себя они узнают, что каждую ночь им снятся одинаковые сны. Видя в этом некий знак, герои решаются на сближение. Открывшись друг другу, Эндре и Мария окажутся в водовороте комических и даже шокирующих событий... Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,4.

В ролях: Александр Борбей, Река Тенки, Геза Морчани


Вход – донат от 100 рублей.

День борьбы с раком

4 февраля мире отмечают Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). В православном календаре - Тимофеев день или день Тимофея Полузимника. Святого просят о заступничестве в тяжелых ситуациях, исцелении от болезней.

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А ещё сегодня День хорошего настроения, который нужно провести с улыбкой.

Стоит ли бороться с маркетплейсами

Только 22% липчан поддерживают идею ограничений или самозапретов покупок на маркетплейсах. Больше всего сторонников среди тех, кто тратит в Интернет-магазинах ежемесячно от 10 до 30 тысяч рублей - каждый третий.

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А вот те, кто тратит большее 30 тысяч, идею в основном не поддерживают. Против неё в целом выступает половина липчан, а треть – затрудняется с ответом.

Work-life balance

45% липчан в опросе SuperJob утверждали, что им удалось найти разумный баланс между работой и личной жизнью. Примерно столько же жителей Липецка вольно или невольно ставят в приоритет работу – 42%, а личную жизнь – только 8%.

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Понятно, что предпочтение работе чаще отдают мужчины, особенно – в возрасте от 35 до 45 лет, среди этой категории таких 49%. Больше внимания карьере и работе уделяют и те, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц – 47 %. Те, кто вынужден трудиться больше, чем хотелось бы, предлагают разные решения, например: «Нужно законодательно ввести 4-х дневную рабочую неделю — и будет баланс».

Дорогие липчане! Чтобы жизнь не проходила мим, нужно следить за новостями. Жители нашего региона неспроста читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ю
28 минут назад
Интересно фильм 2027 года, из будущего.
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...
35 минут назад
В пятницу после обеда считай. уже никто не хочет работать и не работает. И в понедельник работа начинается ближе к обеду, пока все раскачаются после выходных. И так получается 4 дня.
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Электорат
55 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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