44-летняя ельчанка пострадала в пожаре на улице Орджоникидзе

50 человек были эвакуированы из девятиэтажного дома.





Вечером 3 февраля в результате пожара на улице Орджоникидзе в Ельце пострадала 44-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь уничтожил все имущество в ее квартире. 50 человек были эвакуированы из девятиэтажки из-за сильного задымления.Также в этот день в елецком ГК «Северный сгорел гараж с автомобилем «Лада Калина» внутри.В Липецке горели отходы в мусоропроводе дома на проспекте Победы. На улице Теперика областного центра подгорела пища в одной из квартир, а на лестничной клетке дома на улице Белянского произошло короткое замыкание, в результате чего согрел датчик движения.Ранним утром 4 февраля в селе Большая Кузьминка Липецкого округа сгорел автомобиль «Субару».