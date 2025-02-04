Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
Сегодня в Липецке: бороться с маркетплейсами, липчане хотят 4-дневную рабочую неделю, чтобы наладить личную жизнь
Происшествия
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57 минут назад
44-летняя ельчанка пострадала в пожаре на улице Орджоникидзе
50 человек были эвакуированы из девятиэтажного дома.
Огонь уничтожил все имущество в ее квартире. 50 человек были эвакуированы из девятиэтажки из-за сильного задымления.
Также в этот день в елецком ГК «Северный сгорел гараж с автомобилем «Лада Калина» внутри.
В Липецке горели отходы в мусоропроводе дома на проспекте Победы. На улице Теперика областного центра подгорела пища в одной из квартир, а на лестничной клетке дома на улице Белянского произошло короткое замыкание, в результате чего согрел датчик движения.
Ранним утром 4 февраля в селе Большая Кузьминка Липецкого округа сгорел автомобиль «Субару».
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