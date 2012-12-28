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Говорит Липецк
581
сегодня, 09:17
15

Нужна ли Липецку уплотнительная застройка?

Довольно часто известия о возведении очередной высотки в существующей застройке местные жители встречают в штыки. Мы спросили у горожан «Нужна ли Липецку уплотнительная застройка?»

Как ни странно, большинство наших уличных респондентов утвердительно ответили на этот вопрос. Некоторые добавляли, что жильцам снесенных домов надо давать квартиры в том же районе, а власти следует заниматься реновацией старых районов.
Говорит Липецк
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Комментарии (15)

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Сначала новые
Петр Ильич
13 минут назад
С темпами прироста счастливого населения появится вопрос не уплотнять а сносить дома
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пенсионер
23 минуты назад
Да молодежь еще не привыкла думать, прежде чем строить много этажки, нужно подводить коммуникации, тогда будет меньше раскопок по городу, так как советские коммуникации не выдержат, и главное делать больше стоянок.
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q
35 минут назад
Не понятно, с чего вопрос возник. Очевидно, население сокращается, уезжает. Экология не способствует жизни в Липецке. Новостройки никому не нужны.
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Начальник ботофермы
17 минут назад
Мощно задвинул, внушает. Про сталинские репрессии не забывай писать
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Бот
4 минуты назад
Мощно задвинул, внушает. Про сталинские репрессии не забывай писать К чему ты задвинул про репрессии
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Зато
38 минут назад
Кудрявому блогеру урбанисту нравится
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Начальник ботофермы
21 минуту назад
Мощно задвинул, внушает. Про госдолг Америки не забывай писать
Ответить
Всё для граждан
38 минут назад
Молодёжь жертвы ЕГЭ.
Ответить
Коммунист
7 минут назад
Вы тоже это заметили?
Ответить
Да уж
50 минут назад
Деревни когда кплотнять будем?
Ответить
Госдеп
46 минут назад
Запретил.
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Впсилий
52 минуты назад
Нечего опрашивать молодежь, они ещё фантазеры. А кому нужна плотная застройка так это миллиардерам-застоойщикам, они знают как получать прибыль...,
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Нардеп
53 минуты назад
Что за бред????? Везде уходят от уплотнительной застройки и только Липецк..............
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жока
56 минут назад
как будто отрывок из фильма киры муратовой посмотрел. сюр какой-то
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уплотняйте
сегодня, 09:29
на Елецком и Университетском микрорайоне, там еще по 20 этажей настроить можно, а жителей 5-9 этажек в покое оставьте.
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