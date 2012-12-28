Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
Сегодня в Липецке: бороться с маркетплейсами, липчане хотят 4-дневную рабочую неделю, чтобы наладить личную жизнь
Говорит Липецк
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сегодня, 09:17
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Нужна ли Липецку уплотнительная застройка?
Как ни странно, большинство наших уличных респондентов утвердительно ответили на этот вопрос. Некоторые добавляли, что жильцам снесенных домов надо давать квартиры в том же районе, а власти следует заниматься реновацией старых районов.
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