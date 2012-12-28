Довольно часто известия о возведении очередной высотки в существующей застройке местные жители встречают в штыки. Мы спросили у горожан «Нужна ли Липецку уплотнительная застройка?»Как ни странно, большинство наших уличных респондентов утвердительно ответили на этот вопрос. Некоторые добавляли, что жильцам снесенных домов надо давать квартиры в том же районе, а власти следует заниматься реновацией старых районов.