Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: упавшие авиабоеприпасы, поиски стрелка и пересохшие пруды
Сегодня, 3 феврля, липчане обсуждают взрывы, прозвучавшие в выходные в Елецком районе и Воловском округе, полиция и следователи ищут стрелка, которого подозревают в покушении на убийство двух человек, и под Липецком пересохли пруды.
К счастью, никто не пострадал. Но несколько сел Елецкого района остались без электроснабжения, которое, надо отдать должное энергетикам, довольно быстро восстановили. Также кусками грунта и щебня повредило один автомобиль. В Воловском округе боеприпас упал вдали от жилых домов.
В региональном правительстве гражданам, чье имущество пострадало, пообещали компенсировать убытки.
Несмотря на то, что новость была пугающей, комментаторы GOROD48 довольно много острили.
«Это же пруд можно сделать на этом месте и потом места продавать на рыбалку», — предложил рыбовод.
«Ничего себе! Окно в Европу», — добавил Зоркий.
«Грязные подъезды МКД и платежка за отопление выглядят намного страшнее, чем это яма!», — заявил липчанин.
«А может, это терминатор приземлился?» — предположил комментатор.
«Это большой таракан прилетел, как в людях чёрных», — уверен Я.
«Воронеж в другом месте находится, если что», — напомнил А.
Полицейские и следователи ищут стрелка, который ночью в субботу ранил на улице Бехтеева 25-летнего мужчину и 38-летнюю женщину. Тех, кто что-либо знает о его месте нахождения, просят позвонить по телефону 8 (4742) 77 07 13.
У раненого мужчины диагностировали ранение левой теменной области головы и левой скулы, он сейчас находится в реанимации. У женщины диагностировали ранение грудной клетки, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. В преступлении подозревается бывший сожитель раненой женщины. Он объявлен в розыск.
GOROD48 стала известна предыстория конфликта. Стрелок приехал на улицу Бехтеева за своей сожительницей, с которой ранее поссорился. Там он и встретил ее в компании подруги и ее друзей. После чего и началась стрельба.
«Сколько женщин вокруг, что стрелок за эту уцепился? Теперь сиди в тюрьме за неё», — написал Гость.
«Прям как в Париже». — считает Ага.
«Пора Липецк переименовать в Чикаго», — не согласился с Ага Александр Н.
«Самый настоящий Техас 20-30 годов двадцатого века в нашем городе», — уверена Любопытная.
«В настоящем Техасе 20-30 годов двадцатого века не было травматического оружия», — поправил Учи матчасть.
«Дуэль, как это благородно». — вклинился в разговор Доктор Петров.
У села В районе Романово Липецкого округа пересох пруд. На такие же беды жалуются жители деревни Гудовка. А еще сильно измельчала река Белоколодец, питающая эти пруды. В пересохшем русле лежат тысячи дохлых рыб.
Возможно, водоемы высохли из-за аномально теплой погоды и отсутствия осадков. Экологи уже взяли на анализ образцы рыб и теперь разбираются в причинах исчезновения воды.
А в 19 микрорайоне озеро, напротив, осталось. Хотя местные жители очень хотели, чтобы оно исчезло. В лесполосу воз областной больницы сливают воду из трубы, владельца которой уже год не могут найти. Липецкий филиал компании «Квадра» и «РВК-Липецк» сделали анализ воды и заявили, что она не их. К делу уже подключилась прокуратура.
«Выкопать поглубже, сделать зону отдыха, а утки сами прилетят». — предложил решение проблемы Петрович.
«Видимо, это дыра в параллельную вселенную, раз анализы показывают, что вода не местная», — предположил я.
Сегодня ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, а завтра днем покажут от 0 до -2 градусов. Ожидается небольшой снег.
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