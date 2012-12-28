Липецкая вечЁрка: упавшие авиабоеприпасы, поиски стрелка и пересохшие пруды

Сегодня, 3 феврля, липчане обсуждают взрывы, прозвучавшие в выходные в Елецком районе и Воловском округе, полиция и следователи ищут стрелка, которого подозревают в покушении на убийство двух человек, и под Липецком пересохли пруды.