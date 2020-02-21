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В Генпрокуратуре назвали самые распространенные нарушения в сфере ЖКХ

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#ЖКХ
С 2018 года Генпрокуратура выявила почти 600 тыс. нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сообщили «Известиям» в ведомстве. 

Самыми распространенными нарушениями являются незаконное взимание управляющими компаниями платы с жильцов, некачественные коммунальные услуги и необоснованное распоряжение общим имуществом. 

В Генпрокуратуре отметили, что ежегодно выявляется около 300 тыс. подобных нарушений. По мнению экспертов, они вызваны системными проблемами, включая законодательство. Для исправления ситуации необходимо усилить контроль над деятельностью управляющих компаний (УК), считает юрист национальной юридической службы «Амулекс» Василий Ярошенко. 

«Необходимо законодательное ограничение деятельности УК по аналогии с законами о госзаказе. То есть должен быть прямой запрет на заключение тех или иных видов сделок, напрямую не связанных с управлением домами», –– заявил эксперт. 

Кроме того, множество нарушений связаны со сложностью проведения общих собраний жильцов, считает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. На сегодняшний день для принятия решений необходимо не менее 50% голосов владельцев квартир. Но зачастую их просто невозможно собрать. Поэтому встречаются случаи, когда в УК массово подделывают протоколы общих собраний. 

«Для уменьшения количества нарушений нужно развивать систему превентивных мер. Необходимо обязать жилинспекции активнее заниматься профилактикой нарушений — через вынесение предупреждений», –– считает эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.
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#ЖКХ

Комментарии (1)

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Александр

49 минут назад
"В Генпрокуратуре назвали ..."??? Генпрокуратуре не называть надо, а принимать меры, и прирнимать жёстко ...
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