Общество

22 минуты назад

Водителей призывают воздержаться от парковки вдоль улицы Белана

6 532
#снег
1
Водителей призывают воздержаться от парковки вдоль улицы Белана

С улицы будут вывозить снег.

Как сообщили в управлении благоустройства, завтра 22 февраля в 8 утра с участка от пересечения с улицей Меркулова до пересечения с улицей Кривенкова начнут вывозить снег. Работы продолжатся до вечера. Тех, кто будет проезжать здесь в это время, также просят быть внимательнее. 

По информации профильного управления, улица Белана – один из отрезков улично-дорожной сети города, привести в порядок который очень сложно из-за автомобилей, припаркованных вдоль проезжей части.
6 532
#снег
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Денис

2 минуты назад
Гость, дебил штоль?
ответить

Гость

4 минуты назад
Куда убрать? Где парковка?
ответить

Рановато будет

9 минут назад
23 снегопад будет.
ответить

11-микрорайон

10 минут назад
Снег?! Так он же вроде весь растаял!
ответить

26 район

13 минут назад
Походу не успеют,сам растает
ответить

Мамин

13 минут назад
И вдоль Папина в районе рынка срочно надо запретить и поставить туда человека с полосатой палочкой.
ответить

Еще в рубрике

Осторожно: фальсификат! В молочной продукции из автолавок не нашли молока
#уличная торговля
61
Осторожно: фальсификат! В молочной продукции из автолавок не нашли молока

сегодня, 13:55

Общество
В Липецке примеряют наряды для Масленицы
#Масленица
6
В Липецке примеряют наряды для Масленицы

сегодня, 13:14

Общество
Игорь Артамонов: «Это какое-то Средневековье»
#питьевые фонтанчики #кулер
21
Игорь Артамонов: «Это какое-то Средневековье»

сегодня, 13:11

Общество
«Чиновники, в чьих интересах вы работаете?»
#пикет
70
«Чиновники, в чьих интересах вы работаете?»

сегодня, 12:04

Общество
В Липецкой области снят один карантин и введен другой
#карантин #бешенство #животные
6
В Липецкой области снят один карантин и введен другой

сегодня, 10:48

Общество
В Липецке будет аквапарк!
#аквапарк #строительство
45
В Липецке будет аквапарк!

сегодня, 09:57

Общество