Водителей призывают воздержаться от парковки вдоль улицы Белана

С улицы будут вывозить снег.

Как сообщили в управлении благоустройства, завтра 22 февраля в 8 утра с участка от пересечения с улицей Меркулова до пересечения с улицей Кривенкова начнут вывозить снег. Работы продолжатся до вечера. Тех, кто будет проезжать здесь в это время, также просят быть внимательнее.



По информации профильного управления, улица Белана – один из отрезков улично-дорожной сети города, привести в порядок который очень сложно из-за автомобилей, припаркованных вдоль проезжей части.

