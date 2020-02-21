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Двух российских моряков отправили в тюрьму почти на 400 лет

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#нелегалы #суд #приговор
Двух российских моряков отправили в тюрьму почти на 400 лет

Приговор мужчинам вынес суд Греции.

Греческий суд вынес приговор еще российским морякам, задержанным осенью прошлого года по обвинению в организации незаконной миграции.Ранее к аналогичному наказанию были приговорена еще два моряка из РФ.

- Александр Илларионов и Андрей Журавлев признаны виновными, им назначено наказание в виде 395 лет тюрьмы на двоих, — сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.

В конце января такой же приговор вынесли двум россиянам Антону Каррамову и Платону Давыдову, напоминает «Лента». Их семьи собирают деньги на адвокатов, чтобы освободить моряков. Отмечается, что, в случае пересмотра приговора, осужденные проведут в тюрьме не более 20 лет. В настоящий момент решения суда ожидают еще 10 членов экипажа.

Группа из 14 российских моряков была задержана в ноябре 2019 года. Власти Греции предъявили им обвинение в совершении преступлений в сфере организации незаконной миграции, а также в торговле людьми. Родственники и адвокаты россиян обратились в Комитет защиты прав человека.

По словам Мельникова, обвиняемые искали работу через интернет и устроились матросами на судна, перевозившие туристов в Турцию и другие близлежащие страны. В основном морякам предлагалось работать в экипажах парусных яхт, перевозить туристов из Турции в Грецию и Италию. Проживание, питание, обучение и билеты предоставлялись за счет организации.
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#нелегалы #суд #приговор

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