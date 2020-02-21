Задержанная на липецком автовокзале с крупной партией героина женщина-курьер получила семь лет

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор по делу 32-летней жительницы Рязанской области обвиняемой в перевозке крупной партии наркотиков. Активную участницу транснациональной преступной группы задержали прошлой осенью возле липецкого автовокзала.

12 октября пошлого года возле здания автовокзала «Липецк» оперативники ФСБ задержали 32-летнюю жительницу Рязани. Оказалось, что задержанная - звено цепи по торговле наркотиками через закладки. Женщина выполняла роль курьера по доставке для закладчиков оптовых партий тяжелых наркотиков.



- В ходе личного досмотра задержанная добровольно выдала 63 свертка с веществом в виде смеси, содержащей в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой более 100 граммов, что в соответствии с постановлением правительства России от 1 октября 2012 г. № 1002 является крупным размером, - сообщает детали операции пресс-служба регионального управления ФСБ.

Уголовное дело женщины вело следственное подразделение регионального УФСБ России. На днях дело рассмотрел Октябрьский суд. Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.Приговором Октябрьского районного суда женщина признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. С учетом того, что у женщины уже был неотбытый условный срок, по совокупности приговоров ей назначено лишение свободы на семь лет колонии общего режима.