Общество

48 минут назад

Должность начальника областного управления инвестиций и инноваций заняла Евгения Локтионова

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#назначения #администрация Липецкой области
Должность начальника областного управления инвестиций и инноваций заняла Евгения Локтионова

Начальником регионального управления инвестиций и инноваций стала Евгения Локтионова, ранее работавшая директором 
центра развития инвестиционного потенциала АО ОЭЗ ППТ «Липецк».

Основными направлениями деятельности Евгении Локтионовой в ОЭЗ «Липецк» были привлечение инвестиций и работа со стратегическими инвесторами.

Евгения Локтионова с 2007 года работала в ПАО «Сбербанк России», где была кредитным инспектором, затем начальником сектора кредитования предприятий торговли, транспорта и сферы услуг. В дальнейшем занимала должности начальника отдела управления продаж крупному и среднему бизнесу, начальника клиентско-продуктовых команд.

Евгения Локтионова имеет образование в сферах информатизации и экономики, кандидат экономических наук. Замужем, имеет трех детей.

17 1414
#назначения #администрация Липецкой области

Комментарии (17)

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Сталин

21 секунду назад
Я вообще предлагаю Администрацию полностью из баб сделать- может лучше правда будет,особенно мужикам которые там работают))
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ну и

1 минуту назад
чья она подстилка?
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Житель

2 минуты назад
Правильно! А Сбербанк закрыть вообще,он не нужен в принципе со своими бешеными кр.ставками и т.п
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Гость

5 минут назад
А что не из гребаного Сбера нельзя больше было никого найти ? Может всех из сбербанка переведём в администрацию и будет СБЕР-АДМИНИМТРАЦИЯ в одном лице,заодно и кредиты выдавать
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И Охлобыстин с Прилепиным

10 минут назад
Берия, идут. Всяко лучше едерастов.
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Кучерявый

11 минут назад
Лысый не бери столько баб, они друг другу будут гадости делать. Женщина инстинктивно убирает конкуренток для свободного полета.
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Берия

13 минут назад
Новость слышали, Шнур идёт в политику , надо его к нам пригласить.
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Вафельник свой прикрой и

20 минут назад
Не Липецкий, не раскрывай. Чмырдяй заезжий.
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Чиполлино

21 минуту назад
Чем хуже- тем лучше. Тупенькие ляпчане в следующий раз будут думать перед голосованием за лысого барыгу.
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Артамонову

23 минуты назад
Ты уж сделай администрацию филиалом Сбербанка! И народ заживёт! Посмешище... ответить
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