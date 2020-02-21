48 минут назад
Должность начальника областного управления инвестиций и инноваций заняла Евгения Локтионова
Начальником регионального управления инвестиций и инноваций стала Евгения Локтионова, ранее работавшая директором
центра развития инвестиционного потенциала АО ОЭЗ ППТ «Липецк».
Евгения Локтионова с 2007 года работала в ПАО «Сбербанк России», где была кредитным инспектором, затем начальником сектора кредитования предприятий торговли, транспорта и сферы услуг. В дальнейшем занимала должности начальника отдела управления продаж крупному и среднему бизнесу, начальника клиентско-продуктовых команд.
Евгения Локтионова имеет образование в сферах информатизации и экономики, кандидат экономических наук. Замужем, имеет трех детей.
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