Должность начальника областного управления инвестиций и инноваций заняла Евгения Локтионова

Начальником регионального управления инвестиций и инноваций стала Евгения Локтионова, ранее работавшая директором

центра развития инвестиционного потенциала АО ОЭЗ ППТ «Липецк».





Основными направлениями деятельности Евгении Локтионовой в ОЭЗ «Липецк» были привлечение инвестиций и работа со стратегическими инвесторами.



Евгения Локтионова с 2007 года работала в ПАО «Сбербанк России», где была кредитным инспектором, затем начальником сектора кредитования предприятий торговли, транспорта и сферы услуг. В дальнейшем занимала должности начальника отдела управления продаж крупному и среднему бизнесу, начальника клиентско-продуктовых команд.



Евгения Локтионова имеет образование в сферах информатизации и экономики, кандидат экономических наук. Замужем, имеет трех детей.



